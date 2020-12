Gråtkvalt Knotten etter marerittetappe: – I dag er det vondt overalt. Både psykisk og fysisk

Karoline Knotten fikk en verst mulig start da hun gikk ut som den første under kvinnenes stafett i verdenscupen i Kontiolahti.

25-åringen var uheldig og falt. Da hun kom til første skyting ble det raskt tydelig at fallet hadde sørget for gevær-trøbbel.

Knotten brukte lang tid med å få ladet geværet, og tapte dyrebar tid. En opplevelse hun betegner som en av de vondeste hun har opplevd i karrieren.

– En av de vondere opplevelsene på et skistadion vil jeg si. Det var lite som funket i dag. Jeg følte meg egentlig ganske pigg, og kom meg bra frem i starten. På den siste broen før skyting er det folk som vil frem, som prøver å tvinge seg frem, da tråkker en av dem på skiene mine. Jeg får stablet meg opp igjen, men blir meid ned igjen. Da blir det bare masse snø i børsa, sier en gråtkvalt Knotten til TV 2.

Trøbbelet fulgte henne også inn til andre skyting. Da hun vekslet med Tiril Eckhoff var det to minutter og 39 sekunder opp til førsteplassen.

– Det var så tungt å lade. Det var så mye snø i ladegrepet. Det var mye trøbbel i dag, sier hun til TV 2.

– Det er selvfølgelig kjipt for min egen del, men det er mest kjipt for resten av teamet. For smørere, trenere og vi som går. De har jobbet knallhardt i to uker.

– Sitter du igjen med en skyldfølelse?

– Ja, absolutt. Det er ikke gøy å gå ut to og et halvt minutt bak. Jeg ødelegger. De er så snille, de kommer ikke til å klage på meg, men det er min feil.

– I dag er det vondt overalt

Knotten dro til Finland med 13. plass som bestenotering under et verdenscuprenn, men forrige søndag imponerte hun med en solid 3. plass og sin første pallplass i verdenscupen.

– Drar du med en vond følelse i dag?

– Ja, i dag er det vondt overalt. Både psykisk og fysisk, erkjenner Knotten.

Da Norge var ute av kampen til å kjempe om seieren, ble det en kamp mellom Sverige og Frankrike.

Den duellen gikk Sverige seirende ut fra. Frankrike kom inn til andreplass, mens Tyskland sikret seg tredjeplassen. Norge endte på åttendeplass, tre minutter og fire sekunder bak svenskene.

Karoline Knotten, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland var Norges lag. Søndag venter jaktstart.