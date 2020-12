George Clooney innrømmer en «dum» foreldretabbe med tvillingene sine

«The Midnight Sky»-aktuelle George Clooney innrømmer i et intervju med Jimmy Kimmel at han har gjort en foreldretabbe når det gjelder tvillingene hans.

Det skriver The Huffpost.

Tvillingene, Alexander og Ella, på tre år har han sammen med sin kone Amal Clooney (tidligere Alamuddin) som er advokat.

INNRØMMELSE: Amal Clooney og George Clooney mener de har gjort en liten, morsom foreldretabbe. Foto: Gareth Fuller

Har lært noe foreldrene ikke kan

Da han besøkte «Jimmy Kimmel Live!» forteller Clooney at han og kona er ansvarlig for tabben.

– Vi gjorde en skikkelig dum ting. De snakker nå flytende italiensk! sier han til TV-verten.

Man skulle tro at det er flott at barna har lært seg et annet språk, men det er et problem som gjør det utfordrende for Clooney og kona Amal.

– Men jeg snakker ikke italiensk. Min kone snakker heller ikke italiensk, forteller han i intervjuet.

Han ler mens han sier at det ikke er bra at de har lært et andrespråk som deres egne foreldre ikke kan.

– Vi har bevæpnet dem med et annet språk, ler Clooney.

Tvillingsjokk

Det kommer ikke frem i intervjuet hvor de har lært seg å snakke flytende italiensk.

Pappa Clooney forteller at dersom han ber barna om å gjøre en spesifikk ting vil reaksjonen være på italiensk og han forstår ikke det de sier. Noe han hevder er litt frustrerende til tider.

Da Clooney og hans kone fikk vite at de ventet tvillinger ble han først sjokkert ettersom han bare forventet at det skulle være et barn i magen.

Han er utrolig glad den dag i dag for å ha både Alexander og Ella som kom til verden i 2017.