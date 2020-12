Avslørt av tv-kameraer: EM-trenerens grove brudd på reglene

Den russiske landslagstreneren Ambros Martin risikerer å bli sendt hjem fra håndball-EM etter å ha brutt de strenge koronareglene under mesterskapet.

Landslagene i håndball-EM lever i en såkalt rød boble under mesterskapet, hvor de ikke har lov til å ha kontakt med personer utenfor boblen. Lagene har derfor ikke lov til å forlate hotellet, hvor de har en egen etasje, når de ikke er i hallen for å spille.

Inne i hallen er lagene også delt inn i ulike soner, skilt fra blant annet media og funksjonærer.



Ambros Martin bevegde seg derimot ut av rød sone, hvor han hadde en samtale med generalsekretæren i det russiske håndballforbundet, Denis Bogomolov. TV-bildene viser også at de avslutter samtalen med å ta hverandre i hendene.



I tillegg hadde heller ikke generalsekretæren på seg munnbind, som også er et brudd på koronarestriksjonene.

Skal vurdere regelbruddet

Danske TV 2 har vært i kontakt med det russiske håndballforbundet:

– Ambros Martin hadde en kort samtale kun med generalsekretæren, som har testet negativt på korona. Det russiske landslaget har ikke trening i dag og blir på spillerhotellet. Resultatene av vår nye koronatest kommer i kveld, og vi har ingen ytterliggere kommentar til saken, skriver pressesjefen.





Det europeiske håndballforbundet (EHF) har fått fremvist bildene av danske TV 2, som nå skal vurdere saken.

– Vi er ikke glade for dette. Vi har jobbet hardt for å etablere regler rundt mesterskapet, og vi har tydelig videregitt informasjon til alle deltakende land.

Risikerer hjemsendelse

Generalsekretæren i EHF, Martin Hausleitner, bekrefter at de har åpnet en sak mot det russiske landslaget.

– Turneringsledelsen vil vurdere situasjonen. Så vil det være opp til disiplinærutvalget, sier Hausleitner.

I forkant av mesterskapet var både EHF og det danske håndballforbundet svært tydelig på at et minste brudd på reglene vil være en overtredelse som kunne føre til hjemsendelse.

Om Ambros Martin blir sendt er enda ikke bestemt:



– Det er ikke min beslutning. Og man skal alltid ta i betraktning at det er forskjellige grader av og ikke følge reglene. I denne saken er det ingen tvil om at det er en konflikt med tanke på restriksjonene. Vi må også gjøre det klart at det var noe vi ikke hadde forventet, sier Hausleitner.