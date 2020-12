TV 2s statsminister-måling: Vedum fosser frem - jevnstor med Støre

– I min familie kaller vi Vedum bare for Donald-mannen. For mine barn arvet hans Donald-blad da vi var naboer i stortingsleilghetene våre, sier statsminister Erna Solberg (H).

Og det er ikke bare i Andeby at utrolige ting skjer.

Om under ett år kan Vedum kanskje også kalle seg statsminister: Nå fosser han frem på TV 2s statsminister-målinger.

På TV 2s statsminister-måling for desember er Erna Solberg imidlertid fortsatt den klart foretrukne statsminister-kandidaten blant de spurte med 33,2 prosents oppslutning. Det er på tross av et markant fall på 6,8 prosentpoeng fra forrige måling i november.

– Jeg synes det er hyggelig å få positiv tilbakemelding, sier Erna Solberg til TV 2.

Flokker seg rundt Vedum

Men det er bølgen av nye velgere som nå peker på Trygve Slagsvold Vedum som sin foretrukne statsminister som gjør størst utslag på målingen.

Sammenlignet med for en måned siden er det nå hele 11,1 prosentpoeng flere som mener Vedum bør bli statsminister i Norge.

– Det er vel et resultat av at Senterpartiet har vokst en del i det siste. Det er ikke unaturlig at Senterpartiets leder også da øker i oppslutning. Så tenker jeg at vi vel kommer tilbake til hva Senterpartiet egentlig vil gjøre, og ikke bare hva de er imot, sier Erna Solberg.

– Hva er det med Vedum som gjør at han er så populær?

– Det er vanskelig å si. Han er jo en hyggelig fyr og han treffer nok en del misnøye med sin kritikk av regjeringen og det som skjer i samfunnet, men jeg tenker vi skal ta den politiske debatten når vi nærmer oss valget om hvilken politikk Vedum egentlig vil føre, sier Solberg.

I målingen ender Vedum opp med å være jevnstor med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på TV 2s statsminister-måling.

«Jeg opplever dette som en støtte til sakene jeg står for. Kampen for at vanlige arbeidsfolk skal ha trygghet og å utvikle hele Norge. Vår tydelighet på å sikre nasjonalt eierskap og å bygge norsk industri. Det er stadig flere som støtter en ny retning for landet, og det gir nok utslag også i denne type målinger» skriver Trygve Slagsvold Vedum i en tekstmelding til TV 2.

– Vedum er overalt, hele tiden

For bare tre måneder siden var det knapt noen av de spurte i TV 2s målinger som pekte på Vedum som en statsminister-kandidat. Men på kort tid har det skjedd store endringer.

Tidligere denne uken viste også TV 2s partibarometer at Senterpartiet er landets største parti, foran både Høyre og Arbeiderpartiet med 22,7 prosents oppslutning.

– Vedum er overalt hele tiden. Han har et veldig tydelig og klart budskap. Han er så populær at det at han er populær gjør han enda mer populær, sier politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv til TV 2, og legger til:

– Vedum er et problem for Støre fordi han stjeler Støres velgere, han er et problem for Støre fordi han utfordrer Støres kandidatur som statsminister og han er et problem for Støre fordi han er mye bedre på å kommunisere opposisjonspolitikk enn det Jonas Gahr Støre er, sier Jacobsen.

Jonas Gahr Støre ville ikke kommentere målingen.