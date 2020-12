Terapi endte i smertehelvete: – Det føles som om beina mine brenner hele tiden

Kryoterapi er en kuldebehandling som kan beskrives som en ekstrem nedkjøling av kroppen med terapeutisk hensikt.

Behandlingen kan innebære ispakker på deler av kroppen, mens helkropps-kryoterapi involverer at man blir eksponert for damp som når ekstremt lave temperaturer - fra minus 93 °C til 150 °C.

Under behandlingen er man lukket inne i et relativt trangt rom i to til fire minutter. Det kan skje på flere måter. Enten ved at en person står alene i noe som kan minne om et kabinett som er åpent på toppen, eller et lite rom der flere personer står eller sitter sammen i to til fire minutter.

I førstnevnte behandlingsmåte er overkroppen og beina er inne i kabinettet og blir eksponert for ekstremt lav temperatur, mens hodet er utenfor boksen og i romtemperatur.

Det påstås at behandlingen kan bedre blodsirkulasjon, øke forbrenningen, forbedre restitusjon og stølhet etter trening, og lindre leddsmerter og andre smerter.

På grunn av den voksende interessen for behandlingen har amerikanske helsemyndigheter gått gjennom litteraturen som er tilgjengelig om behandlingen, og de fant svært lite bevis både for effekt og sikkerhet.

Risikoen er særlig stor når flytende nitrogen blir brukt. Tilførselen av nitrogendamp i et lukket rom reduserer oksygennivået i rommet. Det kan føre til at brukerne mister bevisstheten, i tillegg til at man risikerer frostskader og øyeskader av de ekstremt lave temperaturene.

Kilde: nhi.no