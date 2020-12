VIF-Spitses farvel: – Skal avslutte med «The Double»

– Det er derfor man spiller fotball. Får jeg løfte trofeet blir det helt fantastisk, sier Spitse til TV 2.

Søndag kan Toppseriens kanskje største stjerne lede Vålerenga-kvinnene til et historisk første seriemesterskap på kvinnesiden når de møter Arna-Bjørnar på Intility Arena i Oslo.

Duket for nervedrama

Som klubb vil et eventuelt ligagull være Vålerengas første siden herrene vant på høydramatisk vis i 2005.

Før den siste serierunden leder Vålerenga Toppserien på bedre målforskjell enn Rosenborg. Avaldsnes på tredjeplass ligger ett poeng bak.

Sherida Spitse (t.v) feirer EM-gullet i 2017. Foto: Tobias Schwarz / AFP

– Det ville betydd så mye for meg, lagkameratene og klubben. Dette er året hvor vi kan klare det, mener Spitse, som kom til Vålerenga før 2018-sesongen.

– Det er mitt siste år her. Jeg spiller for troféer og det var også derfor jeg kom hit. Vi har gradvis tatt steg på steg siden den gang, fortsetter 30-åringen.

– En leder

– Hun er en veldig bra leder, både på og utenfor banen. Hun har lært oss mye om det meste, er først i køen og tar ledelsen. Hun har en stor del av ansvaret for den vinnerkulturen vi har bygget, forklarer lagvenninne Celin Bizet Ildhusøy.

På tross av det som ligger an til å bli en thrilleravslutning som mangler sidestykke i norsk kvinnefotball, hevder den rutinerte nederlenderen at hun ikke kjenner på nervene.

Stortalentet Celin Bizet Ildhusøy har lært mye av Spitse. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg har masse erfaring med disse kampene. Opp igjennom har jeg spilt mange kamper hvor mye står på spill, og hvor man må vinne. Vi skal bare holde oss rolige fram til kampen - det er det eneste vi kan gjøre. Vi må gjøre jobben slik vi har gjort den i hele år. Da har vi veldig gode sjanser, sier Spitse.

Skjebneuke

Neste helg er det cupfinale mot erkerivalen Lillestrøm, som Spitse spilte for mellom 2014 og 2017 med stor suksess. Innimellom slagene mellom serie- og cupfinalen er det også duket for 16-delsfinale i Champions League mot Brøndby.

Etter returoppgjøret mot danskene er det så slutt på Spitses tid i «Enga».

– Det var hardt da jeg kom tilbake hit i mai etter koronanedstengingen. Følelsen min da var ikke slik som den burde, og da måtte jeg gjøre noe med det. Jeg var rett og slett ulykkelig, og trenger å være 100 prosent på for å spille best mulig. Når muligheten for å dra til Ajax kom, så passet det perfekt, forklarer hun, før hun skynder seg med å legge til:

– Men først skal vi vinne «The Double» her.