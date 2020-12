Fossesholm imponerte igjen: – Nynnet på julesanger gjennom løpet

Therese Johaug var storfavoritt før ti kilometer fri teknikk på Natrudstilen. Det var forventet at stortalentet Helene Marie Fossesholm (19) ville være Johaugs største konkurrent, og det ble hun.

Fossesholm gikk i et voldsomt tempo, men klarte ikke å hamle opp med verdensstjernen.

Johaug gikk i mål på 24.12.0. 20 sekunder bedre enn Fossesholm.

– Det var helt nydelig i dag. Jeg fikk skikkelig julestemning gjennom løypa, og nynnet på sanger mens jeg gikk, sier Fossesholm til TV 2.

– Hvilke sanger gikk det i?

– Det var jo de vanlige slagerne, også ble det litt «Juletragedien», som kom ut i fjor.

Dermed var det tonene av Erik Follestad og Linni Meister som sørget for at juniorløperen gikk i mål over minuttet foran Ragnhild Haga, som ble olympisk mester på samme distanse for tre år siden.

– Hun viste forrige helg at hun går fort. Hun går fort på skøyting, det er moro å se. Vi trenger en slik jente i fremtiden, sier Johaug om Fossesholm.

Karoline Simpson-Larsen kom på tredjeplass.

Etter at verdenscuprennet ble utsatt, ble det heller gjort om til et Norgescuprenn. Fredag vant Therese Johaug Egebergs Ærespris.

Tidligere lørdag vant den meget lovende junioren Harald Østberg Amundsen (22) da han knuste Johannes Høsflot Klæbo og resten av konkurrentene.