Stortalentet knuste Klæbo

Harald Østberg Amundsen (22) leverte et strålende løp da han kom i mål 17 sekunder raskere enn Johannes Høsflot Klæbo.

Etter at Norge trakk seg fra verdenscup-rennene før jul var det flere av landslagsløperne som stilte til start under Norgescuprennet på Natrudsstilen, like utenfor Sjusjøen.

15 kilometer fristil var det som sto på menyen lørdag formiddag.

Thomas Bucher-Johannessen (23) og Harald Østberg Amundsen (22) leverte et kjempeløp. De to talentene ga alt fra start, og klarte å holde tempoet nesten hele veien til mål. Sistnevnte leverte såpass bra at han kom i mål 17 sekunder raskere enn Klæbo.

– Når man er i veldig god form, som jeg merket jeg var i dag, da er det gøy. Det var ikke den voldsomme smerten fra start, sier Amundsen til NRK.

– Jeg tenkte at jeg måtte slå Klæbo hvert fall én gang denne sesongen, og i dag passet det bra. Det var litt av motivasjonen, sier han til NRK.

Etter at Norge valgte å trekke seg fra verdenscupen røk muligheten til å gå i Davos, noe Østberg Amundsen hadde et stort ønske om.

– Det er kjipt når jeg først leverer på Beito og her. Nå det ikke blir Davos, så er jeg skuffet over det, sier han til NRK.

Stortalentet ble ikke tatt ut til verdenscupstarten i Ruka, men etter nok en sterk prestasjon spørs det om ikke den muligheten snart vil komme.

Jan Thomas Jenssen sikret tredjeplassen. Han kom i mål 27,5 sekunder bak vinnertiden.