Dette skal Maskorama-deltagerne synge

Maskorama har blitt en gedigen suksess for NRK. Forrige lørdag benket over 1,1 millioner nordmenn seg foran TV-skjermen da det ble klart at Inger Lise Rypdal skjulte seg bak enhjørningen.

Nå er det kun Trollet, Vikingen, Elgen og Ravnen som er igjen i konkurransen, og i likhet med forrige lørdag, skal deltagerne opptre med to låter hver under kveldens direktesending.

Dette skal de synge:

Vikingen:

«Urettferdig» - Hkeem, Unge Ferrari

«Tenke sjæl» - Trond-Viggo Torgersen

Trollet:

«The Prayer» - Andrea Bocelli, Céline Dion

«Fångad av en stormvind» - Carola

Ravnen:

«Faith» - George Michael

«Kids» - Robbie Williams, Kylie Minogue

Elgen:

«Location» - Khalid

«Burning Down the House» Talking Heads

Maskorama er basert på det koreanske konseptet «The Masked Singer». Det har blitt en internasjonal suksess som er solgt til 50 land. Til tross for at programmet ble slaktet av anmelderne under premieren, har det virkelig slått an hos det norske folk.

– Vi ser at seertallene stiger uke for uke, det er veldig uvanlig. Det viser at det er et program som folk vil se på mens det foregår, sier medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim til kanalen.

Programmet har fått særlig oppmerksomhet for sin elleville kostymer. De er det kostymedesigner Kjell Nordström, tidligere kjent som «Baron von Bulldog», som står bak. Han sa i et intervju med God Morgen Norge tidligere i uken at det er flere grunner til at Maskorama har slått så godt an.

– Man kunne sagt at det er på grunn av korona og at alle sitter hjemme, men det kan også være at folk synes at dette er et veldig morsomt program å følge med på. Jeg håper jo det, sa han.