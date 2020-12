«Tyskland vet de kan vinne hver gang de møter Norge»

«Håndball, håndball er gøy. Tralalalalalalalalala! »

Håndballens Venners kampsang har vært med håndballjentene verden over. Men pleier å stilne veldig når Tyskland er motstander.

For er det et lag som alltid klarer å lage dårlig stemning mot Norge, så er det Tyskland.

Uansett hvor store favoritter Norge er, så blir det tøft mot Tyskland. Av de fire siste mesterskapsmøtene, så har lagene vunnet to hver. Annenhver gang.

I fjor måtte Norge slå Tyskland for å komme til semifinale. Da kunne man takke Silje Solberg for at man klarte å slite seg til en tremålsseier. Og for to år siden ble 32-33-tapet i åpningskampen kostbart. Med seier i den kampen ville Norge vært i semifinale. I stedet ble det kamp om femteplass.

I fotball snakker en gjerne om «bogey team». Et lag man ganske enkelt ikke får det til mot.

Så hvorfor er Tyskland blitt Norges «bogey team»?

Hvis vi skrur tiden tilbake til 2011 så kanskje vi finner svaret. Da møttes lagene til en treningskamp rett før VM, som Norge vant 27-24. Tyskernes danske trener Heine Jensen gjennomanalyserte den kampen og var sikker på at han hadde funnet Norges svakheter.

I VMs åpningskamp traff han perfekt med taktikken sin. De spilte lange angrep, som fikk Norges forsvar utålmodig. Lot skytterne sine banke løs fra distanse. Alle angrep skulle avsluttes, slik at man hindret Norge i å kontre. Og i forsvar tettet de i midten og satset på at målvaktene tok flesteparten av Norges kantskudd. En velkjent variant Danmark benyttet seg av hele 1990-tallet.

Tyskland sjokkerte de regjerende europamesterne og vant 31-28. Det var egentlig det eneste tyskerne klarte i det mesterskapet. De slo Kina og tapte resten av gruppekampene, og gikk ikke videre. Mens Norge gikk hele veien og ble verdensmestere.

Men det gjorde noe med den tyske respekten. De hadde vist at de kunne slå verdens beste lag. Siden den gang har de visst at de kan vinne hver gang de går på banen mot Norge.

Det viste de altså igjen i EM for to år siden. Da var Norge obs på Emily Bölk og Xenia Smits, og prøvde å komme frem på de to skytterne. Men det ga rom for Julia Behnke inne på linjen. Da Norge flatet ned for å hindre innspill, så herjet Bölk og Smits med Silje Solberg og Katrine Lunde.

Da Solberg reddet Norge i VM i fjor, så var ikke en skadet Smits med.

Nå er de to sammen igjen, og er klare for å gjøre livet surt for Norge igjen.

Akkurat det gjør meg bittelitt bekymret. Dersom de to er i stand til å gjøre livet surt for to av verdens beste målvakter, så ser jeg ikke for meg at det blir målvaktsspillet som redder Norge i denne kampen.

Emily Stang Sando har en fordel av at hun til daglig spiller i Bietigheim, hvor hun er lagvenninne med en rekke tyske spillere. Blant dem Smits. Men en ting er å trene med dem til daglig. Det er noe annet å møte dem i kamp.

Stang Sando hadde heller ingen stor kamp mot Polen. En enslig redning ble det på 31-åringen. Likevel er jeg helt sikker på at hun står i det norske målet fra start mot Tyskland.

Det gikk adskillig bedre for Rikke Granlund, som fikk vist seg frem for det norske folk. Men jeg er ikke blant dem som lar meg rive med over prestasjonen mot en dausliten polsk tredjerekke. Jeg er redd Granlund må opp flere hakk dersom hun skal ha samme redningsprosent mot Tyskland.

For er det en ting som kommer til å tenne tyskerne, så er det å vite at de ikke skyter på målvakter i verdensklasse. Verken Stang Sando eller Granlund har den auraen og respekten som de aller beste målvaktene har. Der tilstedeværelsen deres alene gjør at motstander skyter dårligere.

Sånn sett er det godt å vite at Lunde og Solberg begge er på vei til Danmark, og kan skrives inn i troppen med det aller første. De to kan bli forskjellen på gull og nok et skuffende mesterskap for de norske jentene.

Men ingen av dem er med mot Tyskland. Da er det godt å vite at Norge har vært veldig heldige med veien mot en semifinale. De kan tåle et tap for Tyskland og likevel styre egen skjebne. Finaleplassen står ikke og faller med denne kampen.

Det er likevel ingen tvil om at en seier mot Tyskland vil smake veldig godt for de norske jentene. Det vil uten tvil gi selvtillit dersom en klarer å vinne komfortabelt mot laget som har gjort dem skjelven i knærne de siste ni årene.

En fordel for Norge er at Alicia Stolle ikke er med. Høyrebacken har tatt skuddansvar de gangene Norge har flyttet alt fokus på Bölk og Smits. Og har hatt gode kamper både i fjor og i 2018. Men hun er erstattet av unge Julia Maidhof, som har vært strålende for Bietigheim i Champions League denne sesongen.

Dette er ikke kampen jeg kommer til å sette penger på i dette mesterskapet, men jeg er forsiktig optimist. Spiller for spiller er Norge klart bedre enn Tyskland, men så er det dette med tysk maskineri da. Kollektivet løfter laget til et høyere nivå.

Jeg er ikke bekymret for at Norge ikke skal score nok mål. Og får man de redningene man trenger, så går dette veien. Selv om det egentlig er Tysklands tur til å vinne nå.