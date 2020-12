Pådro seg tretthetsbrudd i januar - nå sliter han på ny: – Han kunne ha gått gjennom en murvegg for oss

Mange frykter for at Marcus Rashford kan pådra seg en ny langtidsskade. Ole Gunnar Solskjær mener situasjonen er «håndterbar».

Marcus Rashford har startet ni av ti Premier League-kamper for Manchester United så langt denne sesongen, i tillegg til at han har vært på banen i samtlige av de fem oppgjørene i Champions League.

– Man tenker selvfølgelig på hvordan man håndterer spillerne gjennom en hel sesong. Marcus kunne gått gjennom en murvegg for oss, det er sånn han er som person, forklarer Ole Gunnar Solskjær.

Men flere frykter nå at bruken av Rashford skal føre til en ny langtidsskade. 23-åringen har slitt med en vond skulder siden kampen mot Everton tidlig i november, og mot PSG i midtuka forlot han banen kvarteret før slutt på grunn av skulderplagene.

– Vi må krysse fingrene for at det ikke blir verre. For øyeblikket er det håndterbart, sier Solskjær.

Nordmann antyder at han vil bruke Rashford i det lengste. I januar pådro angriperen seg et tretthetsbrudd i ryggen, noe som holdt han på sidelinjen i flere måneder. Solskjær på sin side tror ikke det er like alvorlig denne gang.

– Hvor seriøst det er, er et medisinsk spørsmål. For øyeblikket er det noe han kjenner på mot slutten av kampene, noe som hindrer ham i å fullføre. Forhåpentligvis vil det ikke ta for langt tid før han er kvitt det, forklarer 47-åringen.

Skryter av Martial

Det er fortsatt ikke sikkert om Rashford, som ikke har trent for fullt etter PSG-kampen, blir klar til møtet med West Ham.

Det blir derimot Anthony Martial. Franskmannen har hatt en tøff sesonginnledning og venter stadig på sesongens første målpoeng i Premier League. Nå får han støtte fra sjefen.

– Alle pekte på den sjansen han brente på onsdag, men hva med alle de sjansene han skapte. Han bidrar så mye til laget, både offensivt og defensivt, sier Solskjær, og fortsetter:

– Han forbedrer seg. Som en spiss blir du selvfølgelig målt i antall scoringer, men han kommer til å få fart på det. Jeg er ikke bekymret.

Solskjær er i det minste fornøyd med at United, som hadde kamp i midtuken, ikke er satt opp med avspark 12.30 engelsk tid lørdag. Nordmann har tidligere i sesongen vært kritisk til kampoppsettet, noen han spesielt gå uttrykk for etter seieren borte mot Everton for en knapp måned siden.

– Å få kampstart 17.30 mot West Ham er perfekt for oss. Det var noe annet da vi reiste til Tyrkia og måtte spille 12.30. Tottenham var i Bulgaria eller noe og spilte en torsdag kveld, før de så spilte søndag morgen. Jeg synes ikke det er rettferdig for noen av lagene, sier Solskjær.

Styret i ryggen

Etter en treg sesongstart har Solskjær og co fått opp dampen de siste kampene og står nå med tre strake ligaseire. Det har lettet noen av presset på United-sjefen, som kan fortelle at han har en god dialog med styret.

– Mine diskusjoner med klubben har alltid vært langsiktige, men også kortsiktige. Du må tenke på den neste kampen og de neste seks kampene, men du må også planlegge for det større bilde, forklarer Solskjær.

– Er det å være manager for Manchester United en unik jobb med tanke på det fokuset og presset det bringer med seg?

– Ja, jeg tror det og jeg ønsker det ikke noe annerledes. Det kommer fra lidenskapen fansen og media har til oss, og sulten etter suksess. Vi er heldige som har så mange supportere og vi må bare nyte det presset som er. Vi jobber med det med spillerne også, det å bli vant til å spille for Manchester United. Det er noe annet enn å spille for andre lag, avslutter nordmannen.