Kampanje: NRK vil ikke fjerne «Ali» fra «Borettslaget»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at juleserien «Nissene over skog og hei» fikk kritikk for bruk av «blackface» valgte TVNorge å fjerne serien. NRK vil derimot ikke fjerne innhold fra arkivet som kan virke rasistisk.

Torsdag fjernet Discovery den mye omtalte juleserien «Nissene over skog og hei» fra 2011 etter at serien fikk kritikk for å bruke rasisme som humoristisk satire.

Discovery kom frem til at en av karakterene i serien faller inn under «blackface»-begrepet og at det ikke hører til på skjermen i 2020.

– Vi har i dag besluttet å avpublisere Nissene over skog og hei fra Dplay, og den tas av skjermen på TVNorge, fortalte kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, til God kveld Norge.

NRK ønsker derimot ikke å fjerne noe av deres innhold i arkivet som kan oppfattes rasistisk ifølge Kampanje.

Bevisst på ord og virkemidler

NRK har blant annet en godt kjent pakistansk karakter i serien «Borettslaget» som heter «Ali», og spilles av Robert Stoltenberg.

FJERNER IKKE INNHOLD: Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier at de ikke kommer til å fjerne innhold i arkivet til NRK. Foto: Per Haugen, TV 2

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, mener NRK er godt oppmerksom på det de sender.

– Vi har en høy bevissthet på hva slags ord og virkemidler som kan oppfattes som eller være rasistiske i alt vi publiserer. Og unngår naturligvis å bruke disse i det vi publiserer i dag, sier Halvorsen til Kampanje.

Han forteller også at NRK ikke vil fjerne innholdet fra sitt arkiv som strekker seg over flere år.

Halvorsen har tro på at publikum forstår at innholdet som finnes i arkivet ikke er ment rasistisk eller nedsettende på det tidspunktet innholdet ble produsert.

Serien «Borettslaget» er ikke på NRKs nettsider, men dette skyldes manglende rettigheter skriver Kampanje.

Ikke enig i Dplays beslutning

Nathan «Nate» Kahungu (24), som er tidligere Skal vi danse-finalist, har tidligere fortalt at han er glad for at juleserien «Nissene over skog og hei» ble fjernet av TVNorge. Torsdag besøkte han God kveld Norge i studio og sa følgende:

– Serien i seg selv er veldig morsom, men problemet er at det er en karakter med blackface, som originalt ble skapt for å gjøre narr av mørkhudede, forteller Kahungu.

En som reagerer på at serien ble fjernet er Farmen-programleder Mads Hansen (36).

– Jeg er uenig med både de som hevder den er rasistisk og Dplays beslutning om å fjerne den fra tjenesten sin, skrev han på sin Instagram-profil.

Hansen understreker at «blackface» ikke er greit, men hevder at karakteren fra julekalenderen ikke er «blackface».