– Vent med å planlegge julen

Regjeringen anbefaler at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i løpet av julen. Likevel forbyr forskriften i Oslo dette frem til 14. desember. – Kan godt hende den fortsatt gjelder i julen, sier helsebyråd Robert Steen.

På onsdag gikk regjeringen ut og anbefalte at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i løpet av julen.

Det betyr for eksempel at en familie på fem kan være 15 stykker totalt.

Likevel er det slett ikke sikkert at juleselskap med mer enn ti personer blir lovlig i hovedstaden.

Det er kommunenes egne forskrifter som regulerer dette. En forskrift tar ikke hensyn til regjeringen juleråd, og veier juridisk tyngre.

Dagens regelverk i Oslo gjelder frem til 14. desember. Helsebyråd Robert Steen ber nå innbyggerne i hovedstaden om å avvente planleggingen.

– Sånn som smittesituasjonen i Oslo er så bør man definitivt avvente litt, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

Kommunen har varslet pressekonferanse om dette i slutten av neste uke.

Utelukker ikke videreføring

Selv om tallene i hovedstaden nå går moderat nedover, utelukker han på ingen måte at dagens regler om private sammenkomster videreføres til å også gjelde i julen.

– Vi har fortsatt et urovekkende høyt smittetrykk i Oslo, og det må vi ta alvorlig, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

Lørdag ble det registrert 119 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er en liten nedgang fra dagen før.

Oslo kommune sier at de i slutten av neste uke vil holde en pressekonferanse om hvilke tiltak som blir gjeldende etter at den nåværende forskriften opphører. Det skjer altså 14. desember.

– Smittetrykket er fortsatt for høyt, sier Robert Steen.

Forskriften om forebygging av koronasmitte i Oslo forbyr i dag private samlinger med mer enn ti personer. Eksempelvis betyr dette at en husstand med seks medlemmer kun kan ha fire gjester.

– Regelen om maks ti personer totalt, den kan også gjelde i jula?

– Det kan godt hende at den også gjelder i jula, sier Steen.

– Det er ikke sånn at vi ikke kan få hyggelige juleselskaper med ti mennesker, sier han.

Ikke bare Oslo

Også byer som Drammen, Tromsø og Bergen har forskrifter som i dag forbyr private sammenkomster med mer enn ti personer.

Bergen kommune presenterte nye smitteverntiltak i dag, og dagens forskrift gjelder frem til 20. desember. De øvrige byene må også gjøre nye vurderinger innen julefreden senker seg.

Det foreligger ingen garantier for at du kan invitere ti personer i tillegg til husstandens medlemmer. Det understreket også helseminister Bent Høie på onsdagens pressekonferanse.

– I Oslo er det andre regler som gjelder. En må være forberedt på at her må det være strengere regler gjennom julen, sa helseminister Bent Høie under pressekonferansen.

Byrådsleder Raymond Johansen skrev i et Facebook-innlegg onsdag at det er smittetallene som er «sjefen» i Oslo om dagen.

– Vi er helt avhengig av å se hvordan smittetallene utvikler seg den neste uken før vi kan bestemme oss. Men det er bedre at du forbereder deg på at den sosiale nedstengningen videreføres enn på det motsatte, skrev han.