Utestengt i to kamper etter rødt kort og dytt

Mjøndalen-keeper Sosha Makani mister lagets to neste kamper i Eliteserien. Det er straffen for iranerens røde kort og oppførsel i midtuken.

Dermed må Mjøndalen greie seg uten førstekeeperen i en periode klubben kjemper hardt for å unngå nedrykk.

Makani ble utvist da han i det 79. minutt stoppet Haugesund-spissen Ibrahima Wadji. Dommeren mente han fratok FKH-spilleren en åpenbar målsjanse.

På veien ut av banen gjorde Makani en dytt slik at Haugesund-kaptein Benjamin Tiedemann Hansen falt over ende. Keeperen brukte knyttede never i situasjonen.

Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund har lagt vekt på Makanis oppførsel i straffeutmålingen. Han får én kamps karantene for det røde kortet og en ekstra for det han gjorde i etterkant.

Mjøndalen hadde også klaget inn det gule kortet som gjør at Sondre Liseth må stå over mot Start søndag.

Mot FKH ble Liseth snytt for straffespark, og fikk i stedet gult kort for filming. Det var hans fjerde for sesongen.

Selv om avgjørelsen var feilaktig, må han stå over mot Start. Disiplinærutvalget mener klagen ikke kan tas til følge, fordi grunnlaget for den var feil i dommerens skjønnsutøvelsen.

I pressemeldingen skriver de at for å kunne gripe inn, må det dreie seg om en forveksling eller at det blir tildelt en advarsel uten hjemmel i reglene. Dommerens konkrete skjønn kan ikke overprøves.

Mjøndalen ligger nest sist i Eliteserien og er tre poeng bak Strømsgodset på kvalifiseringsplass. Lagets to neste kamper er mot Start (h) og Rosenborg (b).

