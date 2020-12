Joshua King om sparkingen av Lars Lagerbäck: – Burde blitt vist mer respekt

Én dag er gått siden det norske herrelandslaget fikk ny sjef. Ut gikk Lars Lagerbäck, og inn kom Ståle Solbakken. På telefon fra Bournemouth har Joshua King klare tanker om det som har skjedd det siste døgnet.

– Jeg synes Lars Lagerbäck fortjener mer respekt enn det han har fått, både som menneske og trener. Nå er det slik i fotballen at man ofte blir husket for det siste man gjorde. De to siste samlingene under Lars var det mye negativitet i form av tapet for Serbia, og lekkasjene til media rundt Sørloth og Lagerbäck. Det har vært mye kritikk i media, sier King til TV 2.

Men oppi alt dette mener King man ikke må glemme den jobben Lagerbäck har gjort for Norge siden han tok over for Per-Mathias Høgmo i februar 2017.

– Jeg har gledet meg til hver samling med landslaget under Lars og Perry. De har gjort en fantastisk jobb. Helt fra dag én har han løftet laget, spillergruppa og atmosfæren. Vi har sammen klatret 40 plasser på FIFA-rankingen. Han har stått på sitt og alltid vært ærlig med meg. Da jeg ikke var i form og Lars brukte Alexander Sørloth fremfor meg til blant annet Serbia-kampen, hadde jeg ingen problemer med det for han gav meg en god forklaring. Selv om det var en kamp jeg hadde gledet meg til i mange måneder, så respekterte jeg avgjørelsen og måten han redegjorde for den

Snakket med Lagerbäck på telefon

I perioden Lagerbäck var landslagssjef, bygget han og King et godt forhold, både på og utenfor banen. Seinest i dag snakket King med gamlesjefen på telefon.

– Jeg følte med han, men jeg vet at han har det bra og at han respekterer beslutningen. Han har vært veldig skuffet over at han ikke klarte å ta oss til et mesterskap. Det er synd at vi ikke klarte det sammen. Men han kan forlate oss med god samvittighet. Jeg ønsker Lars alt godt videre.

King er overrasket over at trenerbyttet kom nå, men ikke overrasket over at Ståle Solbakken ble kontaktet. Han har vært på blokken til NFF lenge, og når en så god trener, med norsk pass, er tilgjengelig, er det naturlig at han har vært i tankene til NFF, mener King.

– Nå er det noe nytt og spennende som venter. Jeg gleder meg til et nytt kapittel med Ståle og å jobbe med han. Forhåpentligvis er han den som klarer å ta Norge til et mesterskap. Han må komme inn med sine ideer, sin spillemåte og sin kultur. Det er mye han kan bygge videre på fra det Lars har gjort, og når Ståle får komme med sin plan blir vi forhåpentligvis et endra bedre landslag. Lars har dyttet oss i riktig retning, nå skal Ståle ta det videre.

– Litt for milde og snille

Når Ståle Solbakken nå tar over det norske landslaget, blir nok måten han leder spillergruppen på, ganske annerledes enn det de er vant med fra de seneste landslagssjefene.

Solbakken er kjent som en mesterlig motivator, men også en som krever enormt mye av spillerne sine og ikke er redd for å si klart og tydelig ifra. Slik skal det være, mener King.

– Verken Lars, Høgmo eller Drillo var typene som kjeftet på oss. Men det er noe jeg tenker kanskje mangler litt i den norske fotballkulturen, helt fra tidlig ungdomsfotball. Vi er generelt kanskje litt for milde og snille. I England er det annerledes, så jeg er vant til det og liker det. Jeg tenker at det skulle egentlig bare mangle at en trener skal kunne kreve maks av sine spillere. Får han ikke det han vil og skal ha, skuffer man både han og landslaget. Så enkelt er det. Det må vi tåle å høre. Jeg tror den egenskapen til Ståle kan være en styrke for laget.

RASER MOT LEKKASJER: Joshua King vil ikke være nådig om han finner ut hvem som står bak landslagslekkasjene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Lekkasjene er krise

King ser positivt på fremtiden til det norske landslaget og gleder seg til Solbakken skal sette sitt avtrykk, men det er også store utfordringer innad i gruppen, der King håper at særlig én ting blir tatt opp og gjort noe med snarest.

– At interne samtaler blir lekket til media, er krise, sier King og refererer til den lekkede diskusjonen mellom Lagerbäck og Sørloth.

– Vi vet ikke hvem som lekker til media. Men jeg er ganske sikker på at om vi hadde fått rede på hvem det er som gir info til media, så hadde ikke vedkommende hatt noe med landslaget å gjøre resten av karrieren sin. For det at man ikke kan stole på sin egen medspiller, at noen går bak ryggen på deg og velger å ofre sine egne medspillere på den måten, når vi skal stå samlet mot et felles mål, det synes jeg er ganske kritisk. Da vil man ikke det beste for gruppa. Det er ingen som vil ha en sånn spiller på laget, enten man er medspiller eller trener.

Også det at lagoppstillingen blir lekket til media, reagerer King kraftig på.

– Jeg fatter ikke hva de eller den som lekker lagoppstillingen får ut av det. Det eneste vi som lag får ut av det er at vi gir motstanderen den ene lille ekstra prosenten med fordel der de kan se hvordan de skal håndtere de ulike spillerne ekstra tidlig. Jeg sier ikke at det har noe å si for om vi vinner kampen eller ikke, men jeg forstår ikke hvorfor vi skal gi vekk helt unødvendige fordeler til motstanderen. Jeg håper dette er noe vi skal ta tak i, og få en slutt på.

Mulig overgang

Neste landslagssamling er ikke før i mars, så mye kan skje før den tid. Også for King personlig. Med unntak av fødselen av hans datter Nalia, har ikke 2020 vært et godt år for nordmannen.

King har nettopp ristet av seg en heftig runde med Covid-19, og har akkurat kommet tilbake igjen i trening. Etter nedrykk med Bournemouth, skader, en turbulent sommerovergang som aldri ble noe av, i likhet med EM neste sommer, håper King at 2021 blir bedre.

Hans kontrakt med Bournemouth går ut etter sesongen, og i januar åpner vinterens overgangsvindu.

– Januarvinduet rett rundt hjørnet. Jeg prøver å holde meg frisk og passe på kroppen min. Jeg får se hva som skjer nå i januar, eller om jeg må vente til sommeren når jeg kan gå gratis. Per nå er jeg Bournemouth spiller og skal gi alt for klubben når jeg først får sjansen, avslutter King.