Mann bitt av kamel i Finnmark

Mannen ble bitt torsdag ettermiddag, og ble fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Pressevakt ved sykehuset, Solveig Jacobsen, sier til TV 2 at mannen er moderat skadd.

Kamelen eies av ekteparet Oddveig og Øystein Sætereng. De var på shoppingtur i Hammerfest, da de ble ringt av naboen.

– Vi var på tråden med han da ulykken skjedde. Han var da like ved kamelfjøset og ble bitt i låret av hannkamelen Bor, sier Øystein til iFinnmark.

Han forteller videre at det foreløpig er uklart hvorfor Bor bet naboen.

Halvkastrert

Konen Oddveig sier til iFinnmark at ting kan tyde på at Bor har tatt seg ut av innhegningen, og at naboen forsøkte å styre kamelen tilbake innenfor gjerdet igjen.

– Vi vet ikke noe sikkert, men bittet har skjedd ved fjøset. Det var her vi fant telefonen og lua til den skadde naboen vår da vi kom hjem. Så det kan være at naboen har kommet for nær de to damekamelene og at Bor derfor av rent instinkt har bitt. Uansett så er det hele en forferdelig uheldig omstendighet, sier hun til avisen.

Hun sier videre at de har vært i kontakt med naboens samboer, som har meddelt at det etter forholdene går bra med den skadde mannen.

Brunstig

Ekteparet fikk kamelene Bor og Bestla for sju år siden. For to år siden fødte Bestla kamelføllet Vilje.

– I og med at Bor har opptrådt ugreit de gangene han har vært i brunst, forsøkte vi å få han kastrert sist sommer. Kastreringen ble bare halvveis utført, siden veterinæren bare klarte å ta ene ballsteinen. Kastreringen skal ferdigstilles, og vi avventer tilbakemelding fra veterinæren for gjennomføring av dette, sier Oddveig.

Hun understreker at Bor vanligvis er snill når han ikke er i brunst, og at han i denne situasjonen har reagert på instinkt.

IFinnmark har publisert et svar fra samboeren til den bitte mannen, hvor samboeren beskriver hendelsen som å være et «sprøtt uhell», samtidig som at hun understreker at den bitte mannen har forståelse for at Bor gikk til angrep, da mannen skal ha vært for nær Bors territorium.

Til iFinnmark bekrefter seksjonsleder ved Hammerfest politistasjon, Asgeir Aule, at politiet vil etterforske saken.