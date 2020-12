– Slik er USAs neste president

Lars Fredrik Riddervold Nordin trekker frem særlig én egenskap som han tror vil bli svært viktig for Joe Biden, som i januar tar over posisjonen som verdens mektigste.

Året var 1991. Norsk-svenske Lars Fredrik Riddervold Nordin hadde fullført studier innen internasjonale relasjoner i den amerikanske delstaten Virginia. Han fikk deretter jobb i Kongressen som analytiker for Joe Biden, som allerede da hadde vært senator i nesten 20 år.

– Biden ser og hører alle

Nordin er full av lovord om sin tidligere sjef.

– Det er enkelte mennesker som har evnen til å ta rommet når de kommer inn. Det er noe ved dem som gjør at man sitter igjen med følelsen av at de faktisk bryr seg. Og slik er Biden. Alle som har et møte med ham føler at de blir sett og ikke minst hørt, sier Nordin, som legger til at han synes denne egenskapen er imponerende.

– Jeg tror også dette vil bli veldig viktig for ham som president, sier Nordin.

Biden skadet foten sin under lek med hunden forrige uke og må gå med en støttesko. Foto: Alex Wong

Selv om Nordin kun var 21 år da han begynte å jobbe for Biden, ble han raskt sett av sin nye sjef.

– Vi kunne sitte i et møte med mange andre, og han så rett på meg og spurte: «Lars, hva mener du? Du er skandinav og har et annet perspektiv, jeg vil høre din mening.» Dette viste både at han brydde seg, og at han forventet at alle stilte forberedt til møtene.

Nordin peker i tillegg på at Biden er svært respektert, både i Kongressen, men også internasjonalt. Nordin ønsker også å trekke frem en annen egenskap hos den kommende presidenten, som mange snakker om: Bidens utrettelige forsøk på å inngå kompromisser for å få politisk gjennomslag.

– Han klarer å jobbe i kulissene og samle mange folk rundt sine forslag, sier Nordin.

– Men dette har også ført til at han har gjort mye som han ikke har fått æren for. Det kan være en del av årsaken til at noen påstår at han har fått utrettet lite gjennom sin politiske karriere.

Synes årene under Trump har vært vanskelige

Nordin bodde i USA i 35 år, før han flyttet tilbake til Norge for 12 år siden. Gjennom tiden i USA var han republikaner.

– Jeg lå politisk i midten og likte sider ved begge partiene. Jeg har for eksempel alltid vært pro choice i abort-spørsmålet, selvsagt skal kvinner få bestemme over sin egen kropp. Men jeg var enig med republikanernes økonomiske politikk.

Men etter at familien på seks flyttet til Norge, endret Nordin gradvis syn.

– Alle i USA snakker om at de har så mye frihet, men jeg har nå sett både det amerikanske og det norske systemet på nært hold og jeg mener bestemt at vi her i Norge har mye mer frihet, slår han fast, og viser til at nordmenn har frihet til å slippe og stresse med mange bekymeringer som amerikanerne har.

Joe Biden adopterte bikkja Major i 2018 Foto: Stephanie Carter

– Vi slipper for eksmpel å bekymre oss for om vi har råd til helsehjelp eller høyere utdanning, sier Nordin, og legger til at det er viktig for ham at det norske systemet fanger opp de svakeste i mye større grad enn det amerikanske.

– Og dette er goder jeg gladelig betaler skatt for. Dessuten betaler vi faktisk ikke så mye mer skatt her enn i USA, og det vi får igjen her er mye bedre.

Bekymret over økende polarisering

Nordin synes særlig de siste fire årene under president Donald Trump har vært tøffe.

– Dette er nesten vanskelig å si, men de siste årene har det vært litt flaut og være amerikaner i Norge. For eksempel når vi ser hvordan USA har trukket seg fra ulike avtaler under Trump sin ledelse. USA er ikke lenger den bautaen som verden trenger. Og det føler vi på - det er ikke slik USA skal oppføre seg.

Nordin ble amerikansk statsborger i 2008, men å stemme fra Norge er en tidkrevende prosess. Derfor ble årets presidentvalg det første der Nordin stemte. Han tror Biden er den rette til å forsøke og samle landet igjen.

– Men han vil få det vanskelig. Mange vil ikke engang gi ham en sjanse, det er for mye hat.

Nordin merker godt den økende splittelsen i det amerikanske samfunnet. I tiden etter valget har Trump gjort sitt ytterste for å overbevise velgerne om at valget ble stjålet fra ham gjennom omfattende valgfusk, en påstand som har blitt grundig tilbakevist av landets valgmyndigheter. Men Nordin merker at mange amerikanere fortsatt tror på Trumps påstander, også blant hans egne venner på sosiale medier som Facebook.

– Jeg ser at det er en økt radikalisering og polarisering på mange måter som har ført til at vi ikke lenger kan ha en dialog. Mange innhenter kun informasjon fra veldig spesifikke kilder, og dermed blir veggene i ekkokammeret stadig høyere. Mange ser ikke det større bildet, rett og slett. Og de vil ikke diskutere det heller.

Venner har blokkert ham

Han har selv opplevd at gamle venner, som han har hatt helt siden studietiden, har slettet ham som venn på Facebook.

– Hvis du bare sier noe lite som de mener er galt, så blir du slettet og blokkert fullstendig.

Nordin legger til at det også er viktig å huske på at Trump fremdeles er populær hos mange, han fikk tross alt over 74 millioner stemmer under valget. Men samtidig er Nordin skuffet over hvordan Det republikanske partiet har håndtert Trumps uberettigede påstander om valgfusk.

– Jeg tror det er en fryktkultur i USA akkurat nå. Mange er redde for hva som vil komme. Derfor må sentrale republikanere som Mitch McConnell (flertallsleder i Senatet, red. anm.) gå ut og være tydeligere enn det de har vært så langt. For før de gjør det, kommer det til å sitte væpnede militser klare. Det er en skremmende situasjon som plutselig kan blusse opp til å bli noe langt mer alvorlig, avslutter Nordin.