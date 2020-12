Markus Solbakken (20): – Jeg vil helst ikke spille under pappa

Ståle Solbakkens sønn sier at et far og sønn-samarbeid er lite sannsynlig.

Markus Solbakken, sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, legger ikke skjul på at han ikke ville foretrukket å spille under sin far.

– Vi har snakket om det litt for moro skyld. Det har seg slik at jeg helst ikke vil spille under pappa, om det så er på landslaget. Jeg er fortsatt et stykke unna der. Det er en litt intern spøk vi har...at jeg ikke vil spille under ham. Jeg tror det er flere barn som tenker likt og synes at det ikke er så kult at foreldrene er trenere, sier Markus Solbakken til TV 2.

20-åringen spiller til daglig for Ham Kam, der Ståle selv både har spilt og vært trener. Markus har siden oppveksten opplevd hvordan faren er som trener, på kloss hold.

– Jeg tror det hadde vært litt spesielt å spille under ham. Jeg har vært med mye i garderoben som liten og vet hvordan han er. Samtidig så vet jeg ikke hvordan alle andre som har hatt ham som trener tenker, og hvordan han er utenfor banen. Jeg tror uansett at det hadde vært litt spesielt, sier Ham Kam-spilleren.

Drømmer om A-landslaget

20-åringen er enn så lenge langt unna A-landslaget, men har fått spilletid for U-21-laget. Drømmen om å nå toppen lever fremdeles i beste velgående.

– Som fotballspiller vil man alltid spille for A-landslaget. Jeg har fått noen kamper for U-21, da blir neste steget A-landslaget. Jo kjappere jo bedre, det er det ingen tvil om. Men jeg vet at jeg fortsatt er et stykke unna der. Jeg fortsetter å jobbe, så har jeg fortsatt drømmen om å spille på A-landslaget, sier han.

– Jeg måtte sikkert prestert over en lang periode, i en god liga. Men jeg tror den dagen jeg blir god nok for A-landslaget så tror jeg pappa er ganske ærlig på at han kanskje ikke ville trent meg heller, konstaterer 20-åringen.

Annerledes på privaten

Markus har fra han var liten ofte vært med faren på jobb og opplevd hvordan han er som trener.

Selv understreker han at faren er ganske annerledes på privaten.

– Utenfor banen så er han en veldig rolig jordnær fyr som er flink med mennesker. Han er veldig omtenksom og tar veldig godt vare på dem rundt seg. Som trener så har han et voldsomt engasjement og vilje til å vinne kamper, og hjelpe spillere til å bli bedre. Så jeg tror han har mye å tilføre landslaget, sier han.

Mens Ståle har vært bosatt i København, har Markus bodd på Hamar. Sønnen tror ikke pappa kommer til å flytte hjem med første, til tross for at han har blitt norsk landslagssjef.

– Jeg tror planen hans er å bli værende i København, men at han kommer til å være mer i Norge er sikkert. Det er alltid koselig å ha ham hjemme. Nå har jeg bodd alene noen år og pappa har som regel vært ganske travel. Jeg har ikke fått se ham så mye de siste årene, avslutter Markus.

– Det kommer til å bli bra

Assistenttrener i Ham Kam, Geir Frigård, tror Ståle Solbakken kommer til å gi landslaget et løft.

– Har Ståle spurt deg om å bli assistenttrener på landslaget?

– Det har han overhodet ikke. Jeg har ikke tenkt tanken engang. Det er ikke noe tema. Jeg er i Ham Kam og konsentrer meg om det, sier Frigård til TV 2.

– Men Ståle som landslagssjef kommer til å bli bra, det er jeg helt sikker på. Han er veldig dyktig og det har han vist gjennom mange år, så det blir knallbra og veldig spennende. Det er en spillergruppe som er på vei opp og fram, og med han inne som trener så tror jeg det blir veldig spennende, avslutter Frigård.