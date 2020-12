– Etter han gikk bort, brukte jeg det for å gjemme meg fra virkeligheten

For Trym «trmJ» Joakimsen er Counter-Strike mer enn bare et spill.

Se video av Trym «trmJ» Joakimsens historie over.

Denne helgen er det klart for sluttspillet i Telialigaen, og Norges beste e-sport utøvere skal kåres. Sluttspillet i Counter-Strike blir det eneste i år som spilles offline, og lagene som er i semifinalene er Apeks, Oilers, 777 og Bifrost.

I årets sesong har Foxed Gaming imponert stort i CS:GO (Counter Strike). De endte på en 5.plass og nådde akkurat ikke sluttspillet.

Slik sendes sluttspillet Lørdag 5. desember (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo): Kl. 11:45: Semifinale 1 CS:GO mellom Apeks og Oilers Esport Kl. 15:00: Semifinale 2 CS:GO mellom 777 Esport og Bifrost Kl. 18:30: Finale i Counter-Strike: Global Offensive Søndag 6.desember (TV 2 Sumo): Kl. 12:00: Semifinaler og finale i Rocket League Kl. 15:45: Finale i League of Legends mellom Nordavind DNB og Domino Esport

For kaptein Trym «trmJ» Joakimsen har Counter-Strike spilt en stor rolle gjennom tunge stunder:

– Det var det jeg brukte for å gjemme meg fra virkeligheten, forteller Trym Joakimsen.

Mistet faren

Joakimsen begynte å spille dataspill allerede i tidlig alder og det var storebror som introduserte han til Counter-Strike.

I 2007 tok livet til Trym og familien en brå vending: faren var kreftsyk.

– Det var ikke så lenge etter juleferien, farfar kom innom og spurte om jeg hadde lyst til å besøke pappa på sykehuset. Da hadde jeg blitt kjent med noen som nettopp hadde begynt på skolen, så jeg var mer interessert i å bli kjent med dem. Så jeg besøkte han ikke den kvelden.

Når Trym kom hjem senere samme kveld, fikk han beskjeden om at faren hadde tapt kampen mot kreft.

– Så jeg mista den siste muligheten til å møte ham.

Etter farens bortgang spilte nettopp Counter-Strike en stor rolle i bearbeiding av sorgen.

– Det var etter at han gikk bort og gjennom ungdomsskolen at det ble mye Counter-Strike. Det var det jeg brukte for å gjemme meg fra virkeligheten, forteller Joakimsen.

Ønsker å hjelpe andre

For halvannet år siden ble Joakimsen, som følge av angst og depresjon, sykemeldt. Han tok seg en pause, men fant ut etter en stund at han måtte komme seg tilbake.

Etter en periode som trener fikk flere øynene opp for ledertalentet til Trym. Det ga han selvtillit til å satse som spiller.

Og etter en vellykket sesong som kaptein for Celestial Gaming bar det videre til den nyetablerte klubben Foxed Gaming. Nå er han kaptein og ledet laget sitt til en overraskende 5.plass i årets sesong.

– Det er en klubb som er ekstremt ivrige. Driven nå er å enten bli så god som jeg kan eller hjelpe noen andre med å bli så gode som de kan, og legger til:

– Hvis jeg kan løfte noen rundt meg, så føler jeg at jeg løfter meg selv også.