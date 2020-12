Slik er det å være koronafast på havet

Styrmann Ole Magnus Aasheim hadde vært hjemme i Norge i fire måneder.

I hele perioden var han forberedt på at han når som helst kunne bli ringt og fortalt at han skulle reise ut på havet igjen.

– I juli så kom muligheten. Da fikk jeg beskjed om at jeg skulle reise ut allerede neste dag. Jeg tenkte at det var greit, siden jeg hadde vært hjemme såpass lenge, sier Asheim.

Styrmannen var klar over at koronapandemien ville gjøre det vanskelig å få byttet ut mannskapet om bord. Han visste at det ville gå lang tid før han var hjemme igjen.

– Ekstra tøft

På det meste var 400.000 sjøfolk, hvorav over 600 er nordmenn, koronafast på havet.

– Det finnes rundt 150 sjøfartsnasjoner i verden. Da panikken slo inn, så bestemte flere av disse nasjonene seg for å innføre egne regler for inn- og utreise, for karantene og for landlov, sier seniorrådgiver i Sjøoffiserforbundet, Jens Folland.

SJØOFFISERFORBUNDET: Jens Folland. Foto: TV 2/Skjermdump

Han sier at forbundet tror at det stadig befinner seg over 50 nordmenn til sjøs som ennå ikke har funnet en trygg havn.

– Sjøfolk er vant med å være ute i lengre perioder, men under denne pandemien så har det vært ekstra tøft for mange. Du kan jo tenke deg hvordan det er å være ute til sjøs med begrenset mulighet til å kontakte familien, og uten å egentlig vite når man kommer seg hjem, sier han videre.

Hjem til jul

18. november tuslet Aasheim ut i ankomsthallen på Flesland. Etter fire og en halv måned til sjøs som styrmann på oljetankeren Bow Cedar, var han nå tilbake i Norge.

Bagasjetrallen hans bar en koffert og en pose fra taxfree-butikken, som var fylt med øl og snus.

– Nå har jeg ikke drukket øl på over fire måneder, så da må det nesten være lov, sier Aasheim.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre nå?

SLITEN: Her er Aasheim igjen på norsk jord. Foto: TV 2/Skjermdump

– Det må være å gå på fjellet. Jeg har savnet å ha muligheten til å gå på tur, den muligheten har man ikke på sjøen. Der er det bare en tredemølle.

Også på denne kvelden regnet det i Bergen. Aasheim sier at været ikke spiller noen rolle, han vil opp på fjellet uansett.

– Føles det noen ganger klaustrofobisk om bord?

– Nei, da tror jeg ikke at man kan være til sjøs. Men på den andre siden så vet man vet at man ikke har noe sted å gå, og man savner jo noen ganger å komme seg vekk. Men man har jo valgt denne jobben selv, sier styrmannen.

Tilpasningsdyktig

Drøye to uker senere kan sjømannen fortelle at kroppen hans har tilvennet seg å ha fast grunn under beinene. Han synes det er fint å være hjemme, men angrer ikke på at han i sommer dro ut på sitt livs lengste sjøreise.

– Det er et spesielt liv. Det blir mer en livsstil enn et yrke. Jobben er nok for dem som er spesielt interessert, men for min del, så er det drømmeyrket.

– Det er vel ikke alle som ville ha taklet dette?

– Det som kjennetegner sjøfolk som reiser utenriks, er at vi er ganske tilpasningsdyktige. Vi må bare finne oss i å være til sjøs lenge.

Asheim kan nå forberede seg på en norsk jul.

Hjelpetelefonen

Idet koronapandemien var i ferd med å spre seg til alle verdens hjørner, så var det ikke bare koronafaste nordmenn til vanns, men de var også til lands.

I perioden mellom mars og april utvidet Utenriksdepartementet sitt operative senter, for å klare å håndtere de over 40.000 henvendelsene som ble ringt inn av nordmenn med hjemlengsel.

En krisestab på 30 ansatte ble tredoblet til 90.

KRISESTAB: Kristin Traavik. Foto: TV 2/Skjermdump

– Det var en helt ekstrem pågang her, da svarte vi bare så godt vi kunne. I tillegg så jobbet vi med å finne muligheter til å frakte folk hjem, sier Kristin Traavik, leder av UDs krisestab.

Arbeidsdagen for krisestaben er nå mindre hektisk, da det ifølge Traavik, ikke er mange nordmenn som er ute og reiser. Staben kontaktes likevel fra folk i utlandet som befinner seg i vanskelige situasjoner.

– Det kan være at noen har mistet passet sitt, kanskje noen har blitt syke og vil hjem, eller så er det kanskje noen som ringer inn fordi en slektning har dødd i utlandet. Det er mye forskjellig som kan skje, sier Traavik.

24/7: Emil Klashaugen. Foto: TV 2/Skjermdump

– Jeg har blitt bedt om å gi baranbefalinger fra La Rambla (gate i Barcelona, journ.anm). Han var kanskje ikke helt edru. Han ringte også et par timer senere, og spurte om hvor vennene hans var, forteller rådgiver i krisestaben, Emil Klashaugen.

– Om det er noen som nå ikke kommer seg hjem, hva bør man da gjøre?

– Det første de må gjøre er å ringe til forsikringsselskapet sitt. Det er et kjedelig svar, men der vil de få hjelp til å booke om billetter og så videre, sier Traavik, før hun forsikrer om at UDs krisestab også vil være tilgjengelig døgnet rundt i juleferien.

Der hvor mange kanskje strever med å komme seg hjem til jul, har kaptein Johannes Tysse reist hjemmefra rett før julen ringes inn.

HAV: Denne utsikten trekker Aasheim ut mot havet. Foto: Ole Aasheim/Privat

Landkrabbe

Johannes Tysse er kaptein hos Azamara Cruises.

KAPTEIN: Johannes Tysse. Foto: Privat

I motsetning til Aasheim, har Tysse tilbrakt mesteparten av 2020 på fastlandet.

– Jeg gikk i land 23. februar. Da hadde allerede noen havner og land som smått begynt å innføre koronaregler. Og tre uker senere så stoppet jo mange land med å ta inn folk i det hele tatt. Sånn sett kom jeg i land i grevens tid, sier han.

Tysse forble på land i de neste ni månedene.

– Jeg gikk etter hvert tom for ting å gjøre. Derfor bestemte jeg meg for å begynne å jobbe som lastebilsjåfør.

Den 30. november fikk imidlertid Tysse beskjed om at han kunne parkere lastebilen for godt, for nå skulle han ut på havet igjen.

Skotsk jul

Drøye tre uker før jul er Tysse i karantene om bord ett av Azamara-skipene som ligger ved havnen i Glasgow, i påvente av å igjen kunne reise ut på de syv hav.

Kapteinen forteller at han får romservice til lugaren tre ganger om dagen, og at han dermed har det «helt ålreit». Men han erkjenner at han kommer til å savne den norske julematen når han, for andre år på rad, feirer jul til sjøs.

KANAL: Panamakanalen rundt juletider. Foto: Privat

– Men jeg har jo blitt vant med å være borte i julen. Jeg må bare gjøre det beste ut av det, sier han.

Tysse mimrer tilbake til fjorårets jul. Da var kapteinen i ferd med å bli sluset igjennom Panamakanalen.

– Vi var elleve-tolv nordmenn om bord. Jeg serverte dem riskrem, sier han.

I år vil Tysse feire julen uten nordmenn tilstede.

– Vi har en del filippinere og indere om bord, og de liker jo å ha ris i maten, så jeg tenkte å lage riskrem i år også, sier kapteinen.