Kø av folk som vil sjekke inn på Gunnars fly på kjøkkenet

– Jeg var på et foredrag med filosofen Arne Næss en gang. Han sa at man aldri må slutte å leke selv om man blir voksen eller gammel. Leken, den tror jeg er veldig viktig.

Og lek, drømmer og fantasi er noe Gunnar Hunskaar (57) fra Sandefjord har rikelig av. Da han og en reiseglad kameratgjeng skulle samles i hyggelig lag, kjøpte han like godt tre rader flyseter som han monterte på kjøkkenet. Senere har han skaffet seg nødlys i gulvet, inflight-magasiner og en vaskeekte serveringsvogn med miniflasker saltstenger og Pringles.

SEVERING: Gunnar Hunskaars kan vise til et rikholding sortiment på sin onboard service. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Flynerver

Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved «gaten», med kofferter og passet klart.

– Nå har vi bestilt tur til Island for å bade, sier Hilde. De fire utgjør en isbadeklubb og har sett frem til turen.

De setter seg godt til rette i setene, og når duren fra jetmotorene blir kraftigere, virker Hanne-Mari urolig. Hun vifter seg i ansiktet med passet sitt.

BAGASJE: Gunnar gir venninnegjengen kyndig hjelp med å plassere kofferten i «the over head locker». Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Bookinger i kø

- Jeg sjekker alltid været før jeg skal fly, og ble litt bekymra fordi det skulle blåse en del. Men jeg kjenner det. Det noe med lyden her og... det er litt puls altså. Selv her på kjøkkenet, sier Hanne-Mari til de andre jentenes latter.

Venninnegjengen er lang fra de eneste som vil reise med Gunnar kjøkkenfly etter at det ble kjent på TV 2 Nyhetene.

– Ja, det begynte med at jeg tok med datteren min og noen venner av henne til Ibiza. Så har det har vært bookinger fra vinklubber, en som ville overraske kona med en liten tur, golfturer til Spania og Portugal.

KAPTEIN: «Hjertelig velkommen ombord!» Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Gunnar flyr gjestene sine verden rundt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Verdenskjendis

– Og fotballturer. Jeg skal ta med en gjeng som ikke har fått dratt på fotballtur til England nå under pandemien. Da drar vi for eksempel til Manchester eller Liverpool. Så ser vi kamp inne på stua mi, før jeg flyr dem hjem igjen til Sandefjord, smiler Hunskaar.

Det gikk ikke mange dagene etter at TV 2 fortalte om det fantasifulle påfunnet, før historien spredte seg. Først til lokalavisen, så til nasjonale radiostasjoner og andre TV-kanaler. I de neste ukene ble historien distribuert av tv-byråer til Sverige, Danmark Belgia, Østerrike, Tyskland, Baltikum, Russland og Romania og en rekke andre land, og ble plukket opp av et utall andre nettsider.

Blåser i hva folk sier

– Det er helt utrolig. Det må jo bety at det er mange som liker noe hyggelig nå som det er så mye trist og lite å finne på, sier Hunskaar.

Han innser at det han gjør er litt rart og kanskje litt barnslig, men det får så være.

GUNNAR AIRLINES: Reisehungrige nordmenn får kjenne på flyfølelsen med inflight magasin, servering fra en vaskeekte serveringsvogn og flydur. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Gunnar Hunskaars har innredet flykabin hjemme på kjøkkenet. Denne kvelden tropper de fire venninnene Hilde, Cecilie, Jeanette og Hanne-Mari opp ved "gaten", med kofferter og passet klart. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer

– Jeg fikk høre om en som spurte «Går det bra med Gunnar, hvordan er det med han..?» siden jeg har dratt inn flyseter på kjøkkenet og sitter her og drømmer meg bort. Men jeg tror det er mange som har behov for å drømme seg bort i hverdagen, særlig sånn som det er nå, sier Hunskaar.

– Noen tenker kanskje på hva andre vil tenke om det, men jeg har blitt så gammal nå, at nå blåser jeg i hva folk sier, sier han før han går ut for å sjekke at lysene langs landingsstripa på oppkjørselen til huset virker som de skal.