Jo Nesbø avslører detaljer rundt ny bok

Suksessforfatteren forteller at han har satt av to år dedikert til en ny klatre-bok.

Tidligere i år fylte Jo Nesbø 60 år og har lagt om livsstilen sin totalt. I tillegg har han satt seg et urealistisk mål, som de færreste 60-åringer ville gjort.

– Det største poenget er ikke at jeg skal klare det, men jeg skal virkelig prøve alt jeg kan, sier Nesbø i kveldens sending av «Senkveld med Helene og Stian».

Trener hver dag

I den nye boken skriver Nesbø om den Amerikanske klatre-legenden Lynn Hill, som ble den første friklatreren til å gjennomføre klatreruten «The Nose».

LIVSSTIL: Nesbø forteller at han begynt å trene, spiser sunt og sover for å klare å nå målet om å klatre en løype med vanskelighetsgrad 8a. Foto: Helene Kjærgård / TV2

Som en del av bok-prosjektet har han selv satt seg et noe urealistisk mål om at han vil klatre en rute med vanskelighetsgrad 8a.

– Jeg trener hver dag og jeg prøver å spise sunt, sove og legge livet mitt opp rundt at jeg skal prøve alt jeg kan å gå den, sier 60-åringen.

Da Nesbø var 24 år ble 8a-graden etablert og anset som verdens hardeste løypa. Den profesjonelle klatringen har nå utviklet seg og det har kommet hardere og vanskeligere løyper.

– For meg så ble det litt sånn; «Kan det være mulig for meg, når jeg er 60, å gå noe som var så ufattelig hardt da jeg var 24?» Og for å svare på det, det har jeg ikke, sier han og fortsetter:

– Men jeg har satt av to år og skal skrive en bok, om det. Om den prosessen som egentlig startet med at jeg skal skrive om Lynn Hill.

Forfatteren ville derfor sette seg et like urealistisk mål som Hill satte seg.

– Det er håp

Nesbø åpner i tillegg opp under intervjuet om at det føles alvorlig å bikke 60 år.

– Det er liksom ikke noe vei utenom at nå har vi passert middagshøyden. Nå er det mer liv bak meg, sannsynligvis, enn foran meg og det føles jo litt alvorlig.

Han forteller at da han var ung føltes 50 år veldig gammelt.

– Da faren min ble 50 så kjente jeg at jeg ble redd, jeg spurte: «Betyr det at du skal dø?» Sier forfatteren og legger til:

– Nå skyves jo den alderen oppover og jeg ser det at folk som er 70 år er i fysisk bedre stand enn da dem var 40. Så det er håp, avslutter Nesbø.