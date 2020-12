- Alle skjønner nok ikke hvorfor skandinavene ikke konkurrerer

– Så lenge verdenscupen ikke blir avlyst kommer vi til å delta, sier Lucas Chanavat til TV 2.

Franskmannen, som var det eneste utenlandske innslaget som hevdet seg i toppen på Norgescupsprinten på Sjusjøen fredag, ble nummer seks i finalen, før han nå retter blikket mot verdenscupen i sveitsiske Davos og tyske Dresden.

– Så lenge FIS og det franske skiforbundet holder det trygt har jeg aldri vurdert ikke å delta, fortsetter 25-åringen.

Det står i sterk kontrast til Norge, Sverige og Finland som ikke skal delta i verdenscupen før jul fordi de frykter at utøvere skal bli koronasmittet etter opplevelsen i verdenscupåpningen i Ruka forrige helg.

– Det er deres valg og jeg skjønner det, svarer Chanavat på spørsmål om hva han tenker om de tre store langrennsnasjonenes nei til verdenscupdeltakelse.

– Har utøverne utenfor Skandinavia forståelse for at de skandinaviske landene ikke stiller til start?

– Det er merkelige tider. Alle skjønner nok ikke hvorfor de ikke konkurrerer, mens andre konkurrerer, men jeg tror det er veldig subjektivt. Alle har ulike meninger om dette teamet.

Chanavat, som ved flere anledninger har trent og utvekslet erfaringer med Johannes Høstflot Klæbo, synes likevel det er trist, og kommer til å savne at Klæbo og Norge ikke står på startstreken i de to kommende verdenscuphelgene.

– Jeg synes det er veldig synd at jeg ikke får konkurrert mot nordmennene og andre skandinavere. De er en stor og viktig del av verdenscupsirkuset, men det er slik det er nå.

Konkurransepause

Mens Chanavat kan forberede seg til verdenscupen som forflytter seg til mellom-Europa, blir det i stedet en drøy måned internasjonal konkurransepause for de norske utøverne etter helgens tre norgescuprenn på Sjusjøen.

– Det er klart vi trener en hel sommer for å få gå de store skirennene, så det er klart det er surt å ikke få gå. Vi har vært klar over situasjonen og det har vært en rar hverdag, sier Håvard Solås Taugbøl, før han fortsetter:

– Vi har skjønt det kan bli endringer og det er kjedelig, spesielt når jeg har vist god form de siste tre helgene.

– Hva er neste renn for din del etter helgen her nå?

– Planen nå er norgescup på Lygna 9.desember, det er langt frem i tid, svarer Taugbøl etter en lengre tenkepause.

- Kan vinne en halv elg

Even Northug ble nummer tre på sprinten, og hadde sett for seg å bruke helgens renn for å kjempe seg inn i troppen på enkelte verdenscuphelger - nå er fokuset ett annet:

– Håper det blir noen julerenn, det er alltid artig, det, smiler yngstebror Northug.

– Kan vi få tre Northug-brødre i lokalt renn i Mosvik, da eller?

– Vi får håpe det, artig hvis de stiller, men de er først og fremst mine skitestere, de er best på det, sier Northug og ler.

Landslagsløper Ragnhild Haga, som ikke var med til Ruka forrige helg, mener det er riktig av landslagsledelsen å si nei til videre verdenscuprenn i desember når en vaksine virker å være nær, og vil i likhet med flere landslagskollegaer gå lokale renn i tiden fremover.

– Jeg saumfarte terminlisten for turrenn og kretsrenn i jula og det er litt så som så, så jeg håper både for oss og yngre at flest mulig klarer å få til skirenn. Vi trenger det både for folkehelsen og for motivasjonen til oss toppidrettsutøvere.

– Fant du noe spennende i terminlisten, da?

– Jeg fant et turrenn hvor samboeren min har sagt at man kan vinne en halv elg. Han har mast på meg i flere år, så kanskje i år er året for å prøve å kjempe for den halve elgen, ler Haga.