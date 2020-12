Rosenborg hentet svensk venstreback

Djurgården-backen Jonathan Augustinsson er klar for Rosenborg på en fireårskontrakt.

Det melder eliteserieklubben på sitt nettsted.

Rosenborg skal ha jaktet den 24-årige svensken i lengre tid, og nå er overgangen omsider i boks. Augustinsson slutter seg til RBK-troppen i januar.

– Vi er veldig glade for å ha sikret oss underskriften til Jonathan. Han er en godt skolert spiller med bra fart og en god venstrefot. Vi ser fram til å få ham på plass, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin.

Augustinsson går i nettopp Dorsins fotspor ved å gå fra Djurgården til Rosenborg. Også Dorsin var venstreback i trønderklubben.

– Det kjennes fantastisk å skrive under. Jeg har ventet lenge på det her, og vi har holdt på med forhandlinger i stort sett hele året. Det kjennes godt at det endelig skal bli offisielt nå. Jeg gleder meg til å treffe laget og til å komme i gang, sier Augustinsson.