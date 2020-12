EM-debutanten roses: – Herregud, jeg får så mye oppmerksomhet

I fire ti-år har håndballjentene vært bortskjemte med målvakter i verdensklasse. Til EM har ulike omstendigheter ført til at laget fra start må stole på to ferskinger. Det gikk bra det også.

I åpningskampen mot Polen fikk den mest rutinerte av de urutinerte målvaktene på landslaget, Emily Stang Sando, starte men hun traff ikke helt. I andre omgang kom mesterskapsdebutanten Rikke Granlund inn og reddet mye. Hun spilte sin tredje landskamp, men hadde kun et kvarter på banen i de to oppkjøringskampene før EM:

Dagen etter den gode EM-debuten, med en redningsprosent på 47, er det blitt mye oppmerksomhet.

– Herregud, jeg får jo så mye oppmerksomhet. Det er veldig hyggelig. Jeg har fått masse meldinger og jeg har ikke klart å svare på alt ennå. Det er veldig hyggelig at det er så mange som følger med, sier Granlund til TV 2.

– Mange jeg ikke har hilst på før

Granlund er ikke bare ukjent for det store publikumet. Hun har ikke spilt på yngre landslag, og når hun plutselig ble kastet inn på A-nivå, så er hun et nytt fjes for enkelte på laget også.

– Jeg tror de fleste kjente meg fra før, eller visste hvem jeg var. Det er jo også mange fra Esbjerg her. Men det er mange jeg ikke har hilst på før. Det går bra det, bare fint å bli kjent med nye mennesker. Og de tar meg veldig godt i mot. Det er en veldig god gjeng, sier debutanten.

Hun har spilt i Oslo-klubbene Bækkelaget, Nordstrand og Oppsal. Hun var også innom Halden en kort periode. Nå står hun i danske Esbjerg som har hele seks norske spillere i stallen.

Der har hun vært nummer to målvakt bak danske landslagsmålvakter. Hun fikk sin A-landslagsdebut i en alder av 31 år. Det er trolig rekord. Hun rykket opp som hjemmeværende reserve etter en god sesong i Esbjerg, men i løpet av noen dager var hun inne i EM-troppen og ute på banen.

– Det er en veldig god følelse, kjempegøy. Det har liksom vært en liten drøm, men ikke helt trodd på sånn realistisk at man skal få sjansen. Men jeg håpet jo at om jeg skulle komme innpå så ville jeg gjøre det bra og få det til. Så, det er selvfølgelig en veldig god følelse.

Fersk keeperduo

Helt nytt er det også og være kollega med en annen målvakt på 31 år, Emily Stang Sando, som også er ute av skyggen til de norske stjernemålvaktene i verdensklasse.

– Vi to er akkurat blitt kjent. Vi har ikke jobba sammen før, og det som har skjedd inn mot EM var vanskelig å forutse. Men dette tar vi gjerne, sier Stang Sando.

– Emily var jo inne i EM-troppen med Silje Solberg, men hadde du sett for deg dette Rikke?

– I mine villeste tanker ja, men ikke i mine realistiske tanker., sier Granlund. Men det er veldig moro å få muligheten, og jeg skal ta den.

Hun er vant til en nummer to rolle i klubb, og det er fortsatt den rollen hun ser for videre i EM til tross for at hun var beste målvakt i åpningskampen.

– Jeg skal bidra å støtte og være klar hvis noe skjer. Jeg håper jeg kan bidra med energi, og kan hjelpe til å snu det hvis det butter i mot.

STORSPILTE: Rikke Granlund jubler under kampen mellom Norge og Polen i Sydbank Arena. Foto: Vidar Ruud / NTB

Har tatt store steg

Emily Stang Sando debuterte på landslaget for ti år siden, men har ikke spilt mer enn 29 landskamper. Hun kom inn som reserve i EM i 2014 og var med på gullet, men har kun hatt beste bi-roller bak Katrine Lunde, Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø. Hun har også hatt en god sesong i den tyske Champions League klubben Bietigheim, og får gode skussmål fra en veteran som Nora Mørk.

– Emily har virkelig tatt store steg, jeg synes hun er bedre enn noen gang, sier Mørk.

– Også synes jeg det er kult med «Bobbo», altså Rikke, som har gjort det bra. Hun er Bækkelags-jente så det varmer mitt Bækkelags-hjerte. Jeg har spilt med henne som yngre, og hun har spilt med min storesøster (Kaja). Det var helt rått det hun gjorde mot Polen. Man kan vel egentlig ikke få en bedre debut enn det der.

– Gøy å debutere selv om jeg er blant de eldre

Begge takker for gode komplimenter fra Norges håndballstjerne, og trøster seg med at selv om de har liten erfaring på landslaget er de voksne målvakter med erfaring fra gode klubber.

– Jeg kom til Esbjerg og har fått spille i Champions League. Kanskje er jeg på mitt beste nå i denne alderen, sier Granlund. I alle år har det vært mange gode målvakter i Norge, og det har vært veldig hardt å komme inn der, men det er gøy nå å debutere selv om jeg er blant de eldre.

– Du kalles «Bobbo» men heter Rikke Marie, så hvor kommer det fra?

– Det var noen for lenge siden som syntes at jeg jeg passet til Bobbo, sier hun og ler. Tror det var på en treningsleir da vi var 12 år og lekte med kallenavn. Så er det bare blitt slik i håndballverden. Nå er jeg så vant til det at det er nesten litt rart når folk kaller meg for Rikke.

Solberg og Lunde snart på plass

I helgen kommer både Katrine Lunde og Silje Solberg til EM-byen Kolding. Solberg trenger en treningsperiode etter å ha vært lenge i isolasjon og så karantene på grunn av korona. Lunde, som mistet sitt ufødte barn, har trent godt, og kan være klar til den tredje kampen i EM på mandag mot Romania. Så begge målvaktene som startet EM for Norge kan bli byttet ut.

– Vi er forberedt på det, og jeg har god erfaring på det området og tar det som kommer. Det handler om å holde fokus der man er og gjøre jobben, sier Stang Sando.

– Jeg bidrar med det jeg kan når jeg får sjansen, sier Granlund. Og så tar jeg det derfra.

De to ferske landslagsmålvaktene har realistiske mål for eget EM, men på spørsmål om målene for laget er å gå til topps er svaret klart.

– Ja, sier begge to.

– Vi må jo sikte mot toppen, sier Stang Sando. Vi må jo det, men så skal jeg passe på å være litt ydmyk...nå merket jeg at stemmen til Thorir slo inn i hodet, sier hun og ler godt med sin nye kollega «Bobbo».