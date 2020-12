Slik skal kjendisene feire jul i år – og dette ønsker de seg

Førjulstiden er godt i gang og nedtellingen til den store dagen har for alvor begynt.

Men med strenge smittevernregler og et virus som herjer i landet, sier det seg selv at julen i år blir annerledes for de aller fleste.

Vi har derfor spurt profilene i God morgen Norge om hvordan de skal tilbringe høytiden.

Wenche får servert mat

– Hva er dine juletradisjoner?

– Det er ganske tradisjonelt og de jeg har vokst opp med. Det viktigste er å være sammen med familien. Jeg har en sønn og svigerdatter som bor et stykke unna, så det er viktig for meg å være sammen med dem, sier Wenche Andersen.

– Hva spiser du på julaften?

– Ribbe. Vi er ganske tradisjonelle der. Også er det medisterkaker, julepølse, surkål og gode, melne poteter. Det er sønnen min som lager ribba, og det gleder vi oss til hvert år! Han er kjempeflink og nesten bedre enn meg, så han har nok gått i god skole. Det er fint å se at han bringer de tradisjonene han har vokst opp med videre, sier hun og fortsetter:

– Maten, de lange frokostene og den gode praten er viktig. Det å sitte rundt bordet og la frokosten gå over i lunsj, med hjemmelaget julepålegg og hjemmelaget brød og den myke julekaken, lefser og alt som hører til. Så hører vi på fra Putti Plutti Pott til Johan Jonatan «Jussi» Björling.

FÅR SERVERT MAT: Det er sønnen til Wenche som står for ribba på julaften. Foto: TV 2

– Hvordan skal du feire jul i år?

– Jeg reiser til sønnen og svigerdatteren min etter jobb og blir der noen dager. Så reiser jeg på hytta og de kommer etter.

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet?

– Jeg har en gammel mor som lever og som ikke kan flyttes hjemmefra. I år er det lillesøster og hennes familie som skal feire hos henne, så vi bytter på. Jeg tenker også på storfamilien; faren min og besteforeldrene mine hvert år. Jeg sender mine tanker til de som skapte disse tradisjonene.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Jeg har blitt så gammel, så jeg ønsker at alle skal ha det godt. Jeg ønsker meg ingenting annet enn å være sammen med familien og at vi skal holde oss friske. Men, jeg er veldig glad å lese og glad i bøker, og skihansker er alltid populært.

Dette ønsker Finn Schjøll seg

– Hva er dine juletradisjoner?

– Det er som hos alle andre og det er å være med familien. Familien går foran ribba. Det spesielle er at vi ikke gjør noe spesielt, men at vi er sammen. Det er nok for meg, forteller Finn Schjøll.

– Hva spiser du på julaften?

– Ribbe. Det er min tradisjon, og jeg har ikke fått noe annet. Det har blitt servert i 175 år og det er det de får til.

VIKTIG MED FAMILIETID: Det viktigste i jula for Finn Schjøll, er tid med familien. Foto: Instagram, @finnschjoll

– Hvordan skal du feire jul?

– Jeg skal feire sammen med barna mine. Vi måtte forandre planene på grunn av covid, så Knut (ektemann, journ. anm) og jeg drar til en liten kohort i Oslo og en liten kohort fra Tønsberg kommer også dit.

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet i år?

– Jeg savner ingen, vi er de som skal være der.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Jeg ønsker meg en kost og et feiebrett til peisen. Det står øverst på lista og det skal bli kjøpt i en billigbutikk. Jeg kan få et sett fra alle, for jeg liker å ha mer enn én ting. Det trumfer alt i år. Det stod mellom det og en Ferrari, men det kan jeg ønske meg når som helst og det var dette jeg trengte nå.

Peter savner én spesiell person

– Hva er dine juletradisjoner?

– Jeg hadde juletradisjoner som barn, også forsvant de i 20-årene, da jeg bodde utenlands og mista det litt. Men nå har jeg fått barn selv og er gira mer enn noensinne på å gjennomføre tradisjoner og skape en magisk jul. Vi er ikke så låst på tradisjoner, men vi er annethvert år med min familie og familien til Alex (samboer, journ. anm), sier Peter Moi Bubresko.

– Hva spiser du på julaften?

– Da jeg var liten hadde vi alltid ribbe, også var det ett år noen foreslo å prøve kalkun. Alle synes det var godt, og siden har vi spist det.

SAVNER MAMMA: Peter Moi Bubresko savner mammaen sin ekstra mye hver jul. Foto: Privat

– Hvordan skal du feire jul i år?

– På grunn av korona er det litt uvisst, ettersom vi er litt usikre på om besteforeldre kan være med. Vi håper selvfølgelig det, men jeg usikker på hvor vi skal være. Vi avventer for å se hvilke regler som kommer til å gjelde for Oslo, men vi tror og håper på det beste.

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet i år?

– Jeg savner alltid mamma. Hun var «fru Jul», som sørget for å ta vare på tradisjonene vi hadde og syntes det var koselig å ha barna og etter hvert barnebarna på besøk. Er det noen vi kjenner som ikke har et sted å være på julaften, pleier vi også å invitere de, men det blir litt verre i år.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Mitt problem er at jeg ikke ønsker meg noen ting og jeg føler jeg har alt. Jeg går ofte å kjøper det jeg trenger selv, for jeg vil ikke plage folk med det. Vi er heller ikke så opptatt av gaver, så all fokus nå er mot barna. Det er veldig greit, sier han og legger til:

– Det jeg ønsker meg aller mest er at koronakrisen er over og at man skal kunne begynne reise igjen.

Vår prøver seg på ny rett

– Hva er dine juletradisjoner?

– Jeg har et ganske avslappet forhold til julen og julaften spesielt. Det er ingenting som må skje, ingenting jeg må spise, jeg og familien har ganske lave skuldre på det hele. Men jeg elsker å være på hytta på julaften, høre på Mahalia Jackson synge mens sola står opp på vakre Skeikampen, spise hjemmelaget marsipan, henge strømpe på barnas soverom og gå en fin skitur på formiddagen, sier Vår Staude.

– Hva spiser du på julaften?

TRIVES BEST UTE: Vår Staude og familien skal rett opp på hytta på Skeikampen første juledag. Foto: Privst

– Vanligvis spiser vi hjort som Knut (ektemann, journ. anm.) har skutt, men i år blir det pinnekjøtt laget på Eyvind Hellstrøm-måten - brunet i ovn. Jeg har aldri laget pinnekjøtt før, så det blir interessant. Til dessert håper jeg på smågodt, salte hodeskaller og rekrutt-karameller, men jeg tipper det blir multer og sjokolademousse, og det er også godt!

– Hvordan skal du feire jul i år?

– I år har jeg sending på julaften, så da blir det julefeiring hjemme på Røa sammen med nær familie. Og første juledag stikker vi til fjells alle fem!

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet i år?

– Jeg kommer til å savne de to jentene mine, Malin (23) og Anniken (21), for i år har de jul med pappaen sin. Men dette har vi vent oss til, så det går fint. I tillegg skulle jeg gitt alt i verden for å ha hatt moren min der. Jeg savner henne så utrolig mye, men jeg tenker at hun er på et fint sted - under et vakkert tre i Toscana, med stråhatt og det vanskeligste kryssordet.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Jeg ønsker meg truger! Og koronavaksine uten bivirkninger til alle asap!

Dette gjør Cathrine på julaften

– Hva er dine juletradisjoner?

– Julegrøt med mandel og marsipangris. Jeg går også i kirken hver jul, men det blir vel digitalt i år. Ellers er det julemiddag med familie, gaver og kos utover kvelden, forteller Cathrine Fossum.

– Hva spiser du på julaften?

– Ribbe. Alltid. I tillegg spiser jeg medisterkaker og surkål/rødkål.

– Hvordan skal du feire jul i år?

– Hjemme med den fine familien min.

GÅR I KIRKEN: Hver jul går Cathrine Fossum og familien i kirken, men slik blir det trolig ikke i år. Foto: TV 2/ Øyvind Ganesh

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet i år?

– Jeg skulle ønske vi kunne være alle i hele storfamilien, men sånn blir det ikke i år, så jeg vil savne noen.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Mange gode opplevelser med de jeg er glad i!

Desta Marie hopper gjerne i pysjen etter middagen

– Hva er dine juletradisjoner?

– Jeg er et A-menneske, så jeg står opp ekstremt tidlig. Klokka blir fort halv seks, men jeg prøver å presse det til seks. Så er det å se på «Tre nøtter til Askepott» og spise pinnekjøtt på kvelden. Jeg har fått en ny juletradisjon annen hvert år, og det er å jobbe på God jul Norge. Det har også blitt en hyggelig tradisjon, sier Desta Marie Beeder.

– Hva spiser du på julaften?

– Pinnekjøtt. Om det er røkt eller urøkt, det er ikke så nøye. Også spiser jeg gjerne grøt med mandel til lunsj.

NYE OG GAMLE TRADISJONER: Desta Marie Beeder har sine faste tradisjoner fra barndommen, men har tilegnet seg noen nye de siste årene. Her sammen med lillebroren og lillesøsteren. Foto: Privat

– Hvordan skal du feire jul i år?

– I år skal jeg først på lunsj hos lillebroren min, der min side av familien er. Så reiser jeg til svigers med min mann på kvelden. De er en liten familie, så det blir veldig kjekt. De har andre tradisjoner, men det som er så fint, er at de er åpne for mine tradisjoner, for jeg skifter vanligvis til pysj etter middag. Det var min mann skeptisk til og det er ikke noe de driver med, men de er positive til det.

– Er det noen du kommer til å savne rundt middagsbordet?

– Jeg kommer til å savne svogeren min, som studerer i Stockholm og som må være der i julen. Men jeg fikk sendt av gårde en pakke til han i går. Jeg kjenner på det, men jeg tror vi alle har innfunnet oss med at 2020 ble litt spesielt. Så lenge alle er friske og raske, er det det viktigste.

– Hva står øverst på ønskelista?

– Jeg har funnet en side som heter Listfully.no, der man kan lage ønskelister og familie og venner kan markere det som er kjøpt – uten at jeg ser det! Så i år ønsker jeg meg boka til Christine Koht, ullundertøy og duftlys. Ellers er noe som kan spises, drikkes og oppleves en sikker vinner hvert år.

