Guardiola minnes møtet med Solbakken: – Vi slet fryktelig

Ståle Solbakkens ansettelse som ny landslagssjef går ikke upåaktet hen i Fotball-Europa. Nå gratuleres han av mannen som mange regner som verdens beste manager: Pep Guardiola.

– En stor gratulasjon fra meg. Jeg mener at det norske landslaget tar steg i riktig retning og jeg ønsker han alt det beste og lykke til. Jeg gleder meg til å se hans landslag, sier Guardiola til TV 2.

Manchester City-sjefen kjenner også Solbakken godt fra før. I 2010 møttes de to kamphanene i gruppespillet i Champions League, da de trente henholdsvis Barcelona og FC København. Det glemmer ikke Guardiola med det første.

– Ja, jeg husker at vi møtte dem. Vi slet fryktelig mot dem i den første kampen på Camp Nou, minnes 49-åringen.

Selv om Barcelona vant oppgjøret 2-0, ble det ampert mellom de to etter kampslutt. Solbakken og Guardiola røk i tottene på hverandre, og måtte skilles av Sergio Busquets. Årsaken til krangelen var at Barca-keeper José Pinto hadde plystret så høyt han kunne da FCK-spiller Cesar Santin var alene gjennom.

Spissen trodde dommeren blåste for offside og stoppet opp. Solbakken fortalte selv om hendelsen da han gjestet TV 2s Premier League-studio tidligere i år.

– Dette var tydeligvis noe Pinto hadde gjort mange ganger, siden hele benken til Barcelona reiste seg og lo av situasjonen. Etter kampen var Cesar i kjelleren, så jeg sa noe sånt som at Barcelona var et råttent egg i kurven, eller noe i den retningen, har Solbakken fortalt.

To uker senere holdt FCK den spanske giganten til uavgjort hjemme i Parken.

– Jeg skjønner med en gang at det er noe galt, siden jeg kommer samtidig som Guardiola og han vil såvidt ta meg i hånda, har Solbakken forklart.

Etter kampen ender det med en voldsom konfrontasjon mellom de to.

– Vi spiller vår livs kamp og den ender 1-1. Spillerne våre jubler som om de har vunnet VM. Så går jeg for å takke Guardiola for kampen og han sier til meg «Now you can go to the fucking UEFA and complain about the match.» Så jeg prøver å forklare ham situasjonen stille og rolig, men da vi nærmer oss tunnelen klarer jeg ikke mer. Da klikket det for meg. Jeg husker ikke hva jeg sa, men det var iallfall ikke veldig pent, innrømmer FCK-treneren.

Hotellmøte



Det skulle så ta 15 måneder før de to trener-profilene møttes på ny.

Det var da Solbakken var trener i tyske Köln, og Guardiola i Bayern München, at de to virkelig fant tonen. Etter en SMS-utveksling ble Solbakken nemlig invitert til å møte Guardiola i nettopp Köln.

– Jeg møtte ham på et hotell og vi hadde en god prat. Det var virkelig hyggelig å møte ham, sier Guardiola til TV 2.

Solbakken fortalte selv om sin opplevelse av møtet for noen måneder siden.

– Han tok oss med opp i hotellbaren og ba alle som var der om å gå ut. Jeg, Bård Wiggen, en taktikktavle, to øl og en Pepsi Max. Så diskuterte vi fotball i fire timer. Presidenten kom gående forbi og Pep enset dem ikke engang. Da klokken var blitt 03.30 sa jeg tusen hjertelig takk, vi skal ikke ta mer av tiden din. Selv da drev han og flyttet brikker rundt på tavlen. Mannen var sykt intens, sa Solbakken i april.

Om Solbakken blir like intens i sin rolle som landslagssjef gjenstår å se, men at hedmarkingen har satt store spor i Fotball-Europa allerede hersker det liten tvil om.