Morten (49) havnet under lastebil: Ropte «stopp!», så ble alt svart

Syklist Morten Furre (49) trodde at han skulle dø da han havnet under lastebilen. Foten hans ble revet av og livet forandret seg for alltid. Mandag begynner rettssaken mot sjåføren.

Tirsdag 21. august i 2018. I 15-tiden er Morten Furre på vei hjem fra jobben sin på Haakonsvern i Bergen. Han er sprek og sykler ofte tre mil hver vei til jobben.

Ved avkjøringen til Tennebekk næringspark ser han en lastebil som står i ro. Furre tenker at den venter på ei luke, slik at den kan kjøre inn.

49-åringen mener at sjåføren har vikeplikt og vil vente til han har passert. Derfor fortsetter han på gang- og sykkelveien.

Så begynner lastebilen å kjøre. Føreren får ikke øye på ham.

Tennebekk næringspark, innkjørsel i forbindelse med påkjørsel av syklist Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Jeg fikk sjokk da jeg så lastebilen komme mot meg. Jeg prøver å svinge unna og roper «stopp, stopp!», forteller Furre til TV 2.

Han blir truffet av lastebilen og havner under kjøretøyet. 49-åringen tenker: «Nå dør jeg», mens han kjemper alt han kan for ikke å bli påkjørt av de doble dekkene.

Så svartnet det for ham.

Kunne blødd i hjel

I sammenstøtet får Furre revet av seg den venstre foten. Til alt hell kommer personer med kunnskap om førstehjelp bort og hjelper ham. De surrer et belte rundt beinet, noe som begrenser blødningen.

Det kommer også folk fra den lokale dyreklinikken bort og hjelper til mens ambulansen er på vei. De får på en turniké som stopper blødningen.

På Haukeland sier legene at han hadde blødd i hjel hvis han ikke fikk hjelp så fort. Sykehuset konstaterer imidlertid at skadene er omfattende.

REHABILITERING: Det har tatt mange timers trening å komme seg opp igjen etter ulykken. Foto: Privat

De må amputere venstre fot under kneleddet og halve stortåen på høyre fot. Store deler av fotsålen var revet av. Senere har han måttet amputere alle tærne på den høyre foten.

Etter ulykken ventet månedsvis med rehabilitering, infeksjoner og nye operasjoner.

Hadde THC i blodet

Nå har det gått mer enn to år siden ulykken. På mandag begynner rettssaken der lastebilsjåføren står tiltalt. Politiet mener at han var uaktsom da ulykken skjedde.

Det ble også tatt en blodprøve av føreren etter ulykken. Den viste at han hadde THC, virkestoffet i cannabis i blodet. I tiltalen står det at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,2, men ifølge politiet var den under 0,5.

– Det er ikke snakk om høypromille, men det er straffeskjerpende å kjøre lastebil når man er påvirket av THC, sier aktor i saken, politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen til TV 2.

Et tema i retten blir hvem som hadde vikeplikt for hvem da ulykken skjedde, men uavhengig av dette, mener politiet at føreren var uaktsom.

Nekter skyld

Forsvareren til lastebilsjåføren, advokat Chriss Bjorøy, betegner saken som «tragisk».

– Han synes dette er veldig trist. Denne saken har vært en stor påkjenning også for ham. Min klient har knapt vært i jobb etter at dette skjedde, forteller advokaten.

Bjorøy sier at sjåføren i korte trekk mener at han ikke har utvist straffskyld.

– I hovedsak er det et spørsmål om hvem som hadde vikeplikt i krysset. Vi mener at syklisten hadde vikeplikt, sier han.

Når det gjelder at lastebilsjåføren var påvirket av cannabis, sier forsvareren at dette er noe han vil forklare seg om i retten. De mener imidlertid at rusnivået var så lavt at det ikke hadde noe å si for selve ulykken.

– Isolert sett ville han ikke fått mer enn en bot for dette forholdet, sier Bjorøy.

Slik er livet i dag

For Morten Furre er livet totalforandret. I tillegg til mye sykling, pleide han og kona å gå turer i fjellet med hundene sine. 49-åringen drev også med kajakkpadling.



Selv sier han det ganske nøkternt: «Livet tok en kjedelig vending».

– Nå er jeg ganske nyoperert, og jeg har egentlig sittet på rumpa siden juli uten å gjøre noen ting. Jeg prøver å humpe litt rundt for å få ned hevelsene, forteller han til TV 2.

Furre er fortsatt ikke tilbake i jobb etter ulykken.

– Jeg er veldig plaget med fantomsmerter. Det er helt grusomt. Man kan knapt forestille seg hvor vondt det gjør. Så er jeg alltid uopplagt fordi jeg sover veldig lite om natta på grunn av smertene.

– Tror du at du kommer tilbake i jobb?

– Jeg har et håp om det. Det er viktig for meg å komme i gang igjen, men jeg vil nok aldri komme tilbake i 100 prosent stilling, sier 49-åringen.

– Jævlig unødvendig

– Er du bitter?

– Jeg er ikke det, for jeg er ikke sånn av natur. Det er et bevisst valg jeg har tatt. I sommer ble jeg bestefar, og jeg er opptatt av å være blid, glad og å gjøre det beste ut av situasjonen, sier han før han legger til:

– Men jeg har mine stunder, når smertene setter inn. Jeg er glad for å ha godt humør og en kone som stiller opp for meg, sier han.

– Klandrer du han som kjørte lastebilen?

– I begynnelsen var jeg flink til å tenke at alle kan gjøre en feil. Jeg ønsket ikke å klandre ham, men så gikk det 14 måneder, og vi fikk vite at han hadde vært ruset. Da forandret absolutt alt seg. Det føles jævlig unødvendig, og det er tungt å svelge, sier Furre.

Han påpeker at ulykken skjedde på hovedsykkelveien fra Bergen vest til byen, og at det er den eneste gang- og sykkelveien til friluftsområdet Kanadaskogen.

– Her sykler og går folk i alle aldre. Det burde være trygt for alle å ferdes her. Motparten vår mener syklister har vikeplikt. Det er ille hvis det er riktig, sier Furre.

Han ser frem til rettssaken som skal gå i Bergen tingrett mandag og tirsdag.

– Det blir sikkert sterkt å høre vitnene som kom til stedet og hjalp meg. Det skal bli godt å bli ferdig med saken, sier han.