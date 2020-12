Forlenger karrieren i seiersrusen: – Jeg har nok vunnet mindre enn jeg trodde

Nå blir det ikke bare OL, men også to VM for Tarjei Bø.

– OL i 2022 har jo vært - og er - det store målet. Men jeg tror nok du får se meg i aksjon også etter det. Seieren på torsdag inspirerer og forteller meg at jeg har nivået inne. De to nestene VM-ene går i Oberhof og Nove Mesto, to plasser som betyr folkefester, og det må jeg ha med meg. Så får vi gjøre opp status etter det, sier Tarjei Bø til TV 2.

Savnet å vinne

Seieren på torsdag var bare hans tiende verdenscupseier. Den første kom for ti år siden.

– Jeg har nok vunnet litt mindre enn jeg trodde, da jeg etter den første seieren vant fem verdenscuprenn på en måned. Jeg har savnet det å vinne, sier Bø.

I 2011 vant han verdenscupen, høydepunktet så langt.

– Målet mitt som ung var å bli verdens beste skiskytter og det klarte jeg jo. Å vinne verdenscupen sammenlagt er min største prestasjon. For det er vanskelig. Jeg kjempet den gang mot storheter som Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen og Martin Fourcade.

Mens verdenscuptriumfene kom tett i begynnelsen av karrieren, har det derimot gått langt tråere i ettertid. Det var tre år siden forrige verdenscupseier, og da hadde han ventet i nesten fem år på å vinne.

Klager ikke

Men 32-åringen klager ikke. Han mener selv at han har hatt en fin karriere, til tross for motgangen. Han har slitt med skjøre luftveier og i 2012 ble det bråstopp da han fikk lungebetennelse (Twar).

– Det skjedde et eller annet med kroppen da, immunforsvaret mitt fikk seg nok en «trøkk» som vil følge meg livet ut. Flere idrettsutøvere har måttet legge opp etter at de fikk denne infeksjonen, forklarer Bø.

– Men du har kjempet videre?

– Ja, jeg gir aldri opp, det er litt av min livsmentalitet som jeg har lært hjemme: stå i det, så får du betalt - til slutt! Men det skal innrømmes at jeg har lurt litt innimellom. Og det som skjedde her på torsdag var stort for meg. En personlig seier.

Fikk twar

- Du er litt «comeback kid»?

- Tja, du kan si at jeg har evnen til å slå tilbake. Selv om det tar tid. Selv om jeg fikk twar i 2012 så tok jeg fem VM-medaljer nettopp her i Kontiolahti i 2015, forklarer Bø for understreke at han er tålmodig - og ikke mangler pågangsmot.

VANT I FINLAND: Tarjei Bø vant i Finland. Hans første triumf siden 2017. Foto: Fredrik Sandberg/tt

– Folk må forstå at for å vinne så er det et must å ha kontinuitet med skikkelig trening over flere år. Og på torsdag følte jeg at jeg fikk betalt for at jeg har vært frisk i flere år og har fått trene skikkelig.

- Du har i din karriere slitt med løpere som vinner ofte og har gjort det vrient for deg å klatre øverst på pallen. Jeg tenker på Ole Einar Bjørndalen, Martin Forcade og nå din lillebror, Johannes?

- Ja, men jeg drives av utvikling. Det å kjenne at du blir bedre på trening er utrolig motiverende. Og det er fascinerende at jeg klarte det jeg gjorde på torsdag, for Martin Forcade og Johannes (Thingnes Bø) har jo flyttet skiskyting til et høyere nivå.

Med Johannes i hæla

– Hvor bra var utgaven av Tarjei Bø i 2010 sammenlignet med dagens?

– Jeg er bedre nå! Skiskyting utvikler seg som all annen idrett,

Tarjei Bø forteller at det strømmet inn med gratulasjoner etter torsdagens triumf. Nordmenn har sans for folk som reiser seg etter motgang.

– Det var tydelig at mange har fått med seg at det var en stund siden sist.

På lørdag er det jaktstart. Der starter Tarjei foran lillebror Johannes.

– Det blir en uvant situasjon, regner med at han er passe revansjesugen, så det blir et kjør. Men jeg føler ikke at jeg skal forsvare noe. Jeg har allerede bevist at jeg fortsatt kan, avslutter Tarjei Bø.