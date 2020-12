Skiforbundet tabbet seg ut: Kilde risikerer startnekt i Italia

Det skriver NRK , som forteller at lokale retningslinjer i Lombardia-regionen tilsier at man må framvise en negativ koronatest for å kunne kjøre helgens verdenscuprenn i Santa Caterina.

– Man vet ikke hva som kommer og vi får ta lærdom av dette. For det her skal ikke skje. Nå må vi være flinkere til å søke etter informasjon, sier Kilde til statskanalen.

Tidligere har det i Kildes tilfelle holdt med en skriftlig legeattest på at han har vært koronasmittet. Norges Skiforbund var ikke klar over de lokale reglene.

– Nei, dette er en glipp fra vår side. Italienske myndigheter hadde et annet krav, og vi har ikke oppdaget det tidlig nok. Derfor har ikke Kilde fått akkreditering, sier sportssjef for alpint i skiforbundet, Claus Ryste, til NRK.

Kilde slipper ikke inn på anlegget i Santa Caterina uten å framvise en negativ test. Dermed kan han i ytterste konsekvens gå klipp av konkurransene lørdag og søndag.

– Vi er ansvarlig for testing, påmelding og akkreditering. Så dette ligger på oss, forteller Ryste.



