Politiet prioriterer «Omar-saken»:

– Vi har god tro på å finne en mistenkt, sier politiadvokat Andreas Kruszewski hos Oslo politidistrikt til TV 2 fredag ettermiddag.

Etterforskningen ble innledet tidligere denne uken, etter at Norges Fotballforbund (NFF) forrige uke anmeldte saken til politiet og rapporterte hendelsen til fylkesmannen og fylkeslegen.

– Anmeldelsen er mottatt og etterforskingen iverksatt. Denne typen saker om brudd på taushetsplikten er noe vi ser alvorlig på. Saken er derfor prioritert, sier Kruszewski.

– Svært glade for at det blir prioritert

Saken, som kort fortalt går ut på at VG fikk vite om den positive koronatesten til Elabdellaoui like over midnatt torsdag 12.november, mens hovedpersonen og NFF først fikk vite om det påfølgende morgen, gjorde Elabdellaoui «opprørt».

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, er glad for at politiet prioriterer saken.

– Vi ser svært alvorlig på at det er lekket helseopplysninger om en av våre landslagsspillere. Derfor er vi svært glade for at dette blir prioritert av politiet, sier hun.

Fürst, laboratoriet som analyserte prøven, har fortalt TV 2 at de er «100 prosent sikre» på at lekkasjen ikke kommer fra dem. Folkehelseinstituttet (FHI), som også i teorien vil ha hatt tilgang til den positive prøven, sier at «dette er ukjent for oss», mens kommuneoverlegen i Oslo, Tore W. Steen, ikke ville utelukke at lekkasjen kan ha kommet fra kommunen.

– Vi kan ikke utelukke at lekkasjen har kommet fra Oslo kommune, men det kan også ha kommet fra andre steder. Jeg forstår at dette skal politianmeldes, så jeg håper politiet finner ut av dette, sa Steen til TV 2 da saken sprakk.

Elabdellaoui fortsatt ikke tilbake på banen

Elabdellaoui er tilbake i Tyrkia, men har fortsatt ikke vært på benken eller på banen for klubblaget Galatasaray.

– Jeg våknet fredag morgen på samling til en tekstmelding med beskjed om at media visste at jeg var smittet av korona. Verken jeg eller støtteapparatet var klar over det da, og det var ubehagelig å våkne til en sånn beskjed, sa Elabdellaoui forrige uke.

28-åringen la ikke skjul på at saken har vært en belastning.

– Jeg er glad for at NFF anmelder forholdet. Å lekke informasjon om at jeg er koronasmittet til media før jeg selv vet noe som helst gjør meg opprørt.