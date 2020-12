Teaterinstruktør (25) tiltalt for overgrep mot fem gutter

Overgrepene har pågått over flere år mens mannen hadde et tillitsforhold til guttene.

De fem fornærmede guttene var mellom 13 og 15 år da de ble utsatt for overgrepene. De eldste forholdene fant sted tilbake i 2015.

Mannen har hatt tilknytting blant annet som instruktør til flere lokale teatre og teaterkurs i en by på Østlandet.

Guttene gikk til foreldre

Saken begynte for politiet i april i fjor.

Da ble de kontaktet av guttenes foreldre som hadde reagert på det guttene fortalte dem.

Den 30. april ble den nå tiltalte mannen pågrepet og varetektsfengslet.

Politiet startet etterforskning, og snøballen har stadig blitt større.

Nå er 25-åringen tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, seksuell omgang med barn under 16 år, og seksuelt krenkende adferd overfor mindreårige.

I det mest alvorlige tiltalepunktet er det beskrevet at han gjentatte ganger har hatt seksuell omgang med en gutt som var 13 år da overgrepene begynte.

I tillegg er han tiltalt for å ha kjøpt alkohol til flere av de fornærmede guttene.

Sjak Rasmussen Haaheim er bistandsadvokat for to av de fornærmede guttene. Han forteller at hans klienter er svært preget av saken, og at de gleder seg til å bli ferdig i retten.

– Det har vært en belastning å vente på avklaring. Det er et lite lokalmiljø, sånn sett er saken belastende. Dette er ringvirkninger ungdommer helst bør være forskånet mot, sier Haaheim.

Overgrep via Snapchat

Den seksuelt krenkende adferden mannen er tiltalt for har hovedsakelig forekommet via appen Snapchat.

Slik TV 2 forstår det vil det legges frem flere tekniske funn fra etterforskningen når rettssaken begynner torsdag.

Aktor i saken, Anders Mandal Funnemark, ønsker ikke å kommentere hvilke beviser som vil legges frem, men understreker at det dreier seg om en streng tiltale.

– Det er en alvorlig sak, med flere unge fornærmede, sier Mandal Funnemark.

Den tiltalte mannen ble varetektsfengslet i fire uker etter at han ble pågrepet i april i fjor, men har vært fri siden.

– Han er lei seg

25-åringen erkjenner å ha begått de mest alvorlige punktene i tiltalen, deriblant voldtektene av 13-åringen, opplyser hans forsvarer Paul Joachim Sandøy til TV 2.

– I de forholdene han ikke erkjenner, er det hovedsaklig uenighet om tidspunkter og andre detaljer som han vil komme tilbake til i retten, sier Sandøy.

Han forteller at mannen er innstilt på å gi sin forklaring.

– Han er klar til å ta sin straff, og er lei seg for situasjonen, sier forsvareren.