Gjør flere lettelser i Bergen – men stiller ett krav

Mandag utgår en rekke av de mest inngripende koronatiltakene i Bergen, og det medfører både at treningssenter kan åpne og lengre skjenketid. Men byrådslederen melder om at tiltakene kjapt kan strammes inn igjen.

– For fire uker siden mente vi at det var avgjørende å handle raskt, og at det var kritisk viktig å innføre tiltak vi var trygge på var kraftige nok til å slå ned på en smittesituasjon som var i ferd med å eskalere ut av kontroll, fortalte byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) fredag ettermiddag.

Sammen med helsebyråd Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil kunne han meddele en gledelig nyhet:

– Vi har hatt en bratt nedgang siste ukene, sier han videre.

Fredag ettermiddag viste tallene at 3.897 personer da hadde fått påvist covid-19 i kommunen totalt. Det siste døgnet er det registrert 13 nye tilfeller.

Det betyr at kommunen nå letter på de aller mest inngripende tiltakene, opplyser byrådslederen.

– Det kan ikke sies ofte nok at jeg vil skryte uhemmet av bergensere og striler for deres gode etterlevelse av tiltak i byen og regionen vår, sier Valhammer.

Flere lettelser

Den nåværende forskriften går ut på søndag, og en videreføring av en lokal forskrift vil tre i kraft natt til mandag. Den vil gjelde til 20. desember.

– Vi har fortsatt høyere smitte enn det som er ønskelig. Vi må fortsatt ha begrensninger i mobiliteten, og noen tiltak, for å sikre at smitten ikke skal stige raskt på nytt, slik vi har sett tidligere i høst.

Videre forteller han at det vil være nasjonale tiltak som vil gjelde.

– Vårt mål er at folk skal få følge nasjonale retningslinjer i julen, og slik ser det ut nå. Men for at dette skal skje må vi lykkes med god etterlevelse av de reglene som gjelder i Bergen de neste to ukene. Det er avgjørende at smittetallene må synke ytterligere, og holde seg lave. Stiger de rett før jul igjen, risikerer vi å måtte stramme inn igjen, sier byrådslederen.

Samtidig legger han til at han basert på høstens erfaringer har troen på at dette vil gå.

Åpner for treningssenter

Dette er lettelsene:

Antall som kan samles privat endres fra fem til ti personer. Det er fortsatt krav om én meters avstand. Den nasjonale anbefalingen om fem gjester gjelder, men i tillegg er det forbud mot mer enn ti totalt sett.

Innendørs arrangementer blir det fra mandag lov med 50 deltakere, der de har faste plasser. Der sammenkomstene er private på offentlig sted er grensen 20, faste sitteplasser gjelder også her.

Idrettshaller og treningssenter og tilsvarende lokaler kan holde åpent for individuell trening. Gruppetrening er ikke tilltatt.

Bibliotek, bingohaller og lignende kan åpne, men må passe på at folk må kunne holde to meters avstand. Tillatt antall kunder beregnes fra lokalets størrelse.

Skjenketid for serveringstid utvides til 22.30. Serveringsstedene kan holde åpent frem til 23.00. Ifølge Valhammer gjelder dette også for kulturarrangementer.

Videregående skoler må ikke lenger holde rødt nivå, dette vurderes nå av skolen.

– Vi må fortsatt holde sosial kontakt. Vi er på oppløpssiden for å få slå ned bølge to i Bergen, men vi er ikke i mål enda, sier Valhammer.

Øvrige restriksjoner vil bli videreført.