Internt dokument vakte oppsikt i Skiforbundet

Da det norske langrennslandslaget denne uka valgte å droppe resten av verdenscupen før jul, gikk det ikke lang tid før Sverige og Finland fulgte etter.

TV 2 kan nå avsløre at det allerede i midten av november gikk ut en anbefaling fra de tre landenes medisinsk ansvarlige å droppe alle verdenscuprenn i FIS-regi ut 2020.

TV 2 har fått tilgang til et internt dokument sendt ut til alle lederne i Skiforbundet i uke 47.

– Basert på den nåværende pandemi-situasjonen og medisinske vurderinger av Covid-19-risikoen for alle deltakere i verdenscupsirkuset, vurderer vi det slik at alle verdenscup-konkurranser i desember bør flyttes til begynnelsen av januar 2021, heter det i dokumentet som Ola Rønsen sendte på vegne av laglegene til Finland, Sverige og Norge.

Brevet vakte oppsikt

Rønsen skriver videre:

– Vi anerkjenner at hver disiplin har en egen risiko-profil med tanke på omstendighetene rundt verdenscup-konkurranser. Som profesjonelle sportsmedisinere føler vi likevel det er nødvendig å skape bevissthet rundt den nåværende helsefaren, som kan ramme våre utøvere og støtteapparat alvorlig. Vi ønsker å kommunisere våre bekymringer og råd til de respektive nasjonale forbundene i tillegg til Det internasjonale skiforbundet (FIS)», heter det videre.

Dokumentet vakte, etter det TV 2 erfarer, oppsikt blant de mange grenlederne i Norges skiforbund. Det ble pekt på at det var store forskjeller mellom langrenn, hopp, kombinert og alpint.

– Dette var først og fremst et arbeidsdokument som skulle hjelpe med å komme til en beslutning om hvordan vi skulle fronte rådene mot FIS. Dokumentet er fremdeles halvferdig og det er laget for å finne et felles ståsted. Vi gir råd til våre sportssjefer og våre grenkomitéer, så er det opp til hver grenkomité å ta en beslutning om de ønsker å følge rådene eller andre hensyn. Vi gir hvert fall medisinsk råd, sier medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund Ola Rønsen til TV 2.

Det endte altså med at hopp, kombinert og alpint fortsatte å konkurrere i verdenscup i desember tross legenes anbefaling.

– Det er mange forskjellige grener og det er forskjellige risikoer innenfor de forskjellige grenene. Men jeg kan si at det er et dokument mange har stilt seg bak, avslutter Rønsen.

Langrenn valgte på sin side å droppe verdenscup-rennene i Davos og Dresden.

– Vi har foreløpig ikke falt på samme beslutning som langrenn, men det er klart at vi har vurdert det, sier sportssjefen i Alpint, Claus Ryste, til TV 2.

– Men hvis ting endrer seg utelukker jeg ikke at dette også kan skje med oss. Jeg forstår godt langrenn. De har vært klare og tydelige og har tatt et valg. Det er også forskjeller på idrettene. Både på apparat, reisevei og gjennomføring. Vurderingene må ses i det lyset, sier Ryste.

Skapte diskusjon

Sportssjefen mener de har løst koronautfordringene på en forsvarlig måte.

– Vi dropper antall reiser til og fra Europa. Når vi først drar ned, blir vi der kjempelenge. Vi har godt samarbeid med lokale folk, og vi blir boende for å redusere risikoen med flyplasser, transport og møte med folk. Verdenscup-programmet er også kuttet til færre renn og mer i Sentral-Europa. Vi reiser betydelig mindre, men vi blir lengre borte, fortsetter Ryste.

Han bekrefter at dokumentet og anbefalingen fra legene skapte diskusjon internt i Skiforbundet.

– Det var mer et arbeidsdokument fra det medisinske apparatet. Vi har hatt en god diskusjon, og jeg synes det var et godt innspill. Det viser den risikoen som gjaldt. Det var kanskje basert på mye langrenn, men vi pekte også på forskjellene mellom de ulike grenene. Det er blant annet forskjell på hvor mange som skal delta og forskjell på kontaktpunktene. Det finnes ingen fasitsvar, men vi har aldri vært så avhengig av et dyktig medisinsk apparat som vi har nå. Vi må lene oss på det. De har gjort en kjempejobb gjennom hele perioden, sier Ryste.

Beskyldt for å være kynisk

Sportsjef i hopp, Clas Brede Bråthen, er åpen på at han hadde sine motforestillinger mot anbefalingene fra forbundets egen medisinske leder.

– Grunnen til at vi velger det vi velger er at vi ønsker å være en viktig hoppnasjon. Visjonen vår er å være verdens viktigste hoppnasjon. Det betyr at vi sammen med resten av hoppfamilien må bli enige om hvordan vår idrett skal utvikle seg. Det er nok andre farer som truer oss sammenlignet med andre idretter. Sammen med alle andre hoppnasjoner er vi blitt enige om at vi må gjøre alt vi kan for å prøve å få gjennomført verdenscupen, sier Bråthen, som synes det er leit hvis noen mener de er uansvarlige som gjennomfører konkurransene.

Han presiserer at de har svært tett dialog med de ulike arrangørene.

– Hvis vi opplever ting vi ikke er fornøyde med må vi ta det opp internt og retter opp i det, slik at det hele tiden blir bedre. Helse og smittevern er alltid nummer én.

Likevel opplever han å bli møtt med skepsis fra enkelte.

– Jeg er blitt beskyldt for å være økonomisk og kynisk med tanke på valgene som er gjort. Jaja. Vis meg de valgene som ikke har et snev av økonomi knyttet til seg. Hadde vi åpnet grensene i sommer hvis det ikke hadde hatt med økonomi å gjøre, spør Bråthen retorisk.

– Vi er en del av et felleskap

Bråthen mener det er viktig å akseptere at langrenn og hopp er to idretter som ikke kan sammenlignes. Både i forhold til fysiske forutsetninger. Og i forhold til økonomi.

– Alle våre utøvere og trenere gjør dette frivillig fordi de har har lyst til å være med og være en del av løsningen. Setter man seg i enkelte av våre utøveres situasjon, med familie, gjeld og det som er, og den eneste måten du kan tjene penger på er å reise rundt å prøve å vinne hopprenn... Det er ganske stor forskjell på det sammenlignet med å ha 2, 3, 4, 5 millioner kroner i sikre inntekter, sier Bråthen.

– Jeg vil bli svært overrasket om konklusjonene til enkeltutøvere hadde blitt helt like som de er nå dersom man hadde hatt på seg skoene til andre. Det gjelder også våre. Jeg tror også at noen av våre utøvere, dessverre, hadde valgt å ikke konkurrere om de hadde tjent like mye på ikke å gjøre det, sier Bråthen med klar referanse til de best betalte langrennsløperne i Norge som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo

– Hva tenkte du om notatet fra Rønsen?

– Jeg tenkte i mitt stille sinn at «lenge før dette blir aktuelt for oss, er jeg nødt til å prate godt med hoppledelsen internasjonalt. Dette kan sette oss i en svært vanskelig situasjon overfor det fellesskapet vi er en del av internasjonalt». Samtidig har man alltid respekt for betraktninger fra leger.

– Men jeg var litt nysgjerrig på hva den svenske hopplegen hadde sagt, humrer Bråthen.

I Sverige finnes det som kjent ikke noe landslag i hopp.

Bekymringene gjaldt langrenn

– Jeg opplever nok at vinklingen fra legene var rettet mot det langrennsrelaterte. Jeg har ikke noe grunn til å legge meg opp i det. Det eneste jeg er opptatt av er hvor godt man har vurdert situasjonen knyttet til hopp, sier Bråthen og kommer med et eksempel.

Roar Ljøkelsøy vant skiflygnings-VM med 39,5 i feber Clas Brede Bråthen

– Der langrennsløpere lever av lungekapasiteten sin, er det sånn at Roar Ljøkelsøy vant skiflygnings-VM med 39,5 i feber. For å sette det på spissen. Han hadde en halsbetennelse som ikke var bra. Det kunne aldri skjedd i langrenn. I tillegg reiser vi rundt med en tropp på 10-12 stykker. Langrenn reiser rundt med 40. Det er så store forskjeller, så jeg har ikke noe ønske om eller tanker om at jeg skal stille meg kritisk til det valget. De har gjort et valg ut fra sin egenart og sine opplevelser, akkurat slik vi har gjort. Vi har endt opp med to forskjellige konklusjoner. Ingen av de konklusjonene var lette å komme frem til, sier Bråthen.

Han påpeker at norsk hoppsport er tettere knyttet opp mot internasjonale forpliktelser enn det langrenn er. Derfor ville det vært en sportslig katastrofe om alle verdenscuprenn før jul ble avslyst

– For den fellestankegangen vi har i internasjonal hoppsport var dette et skremmende scenario. At vi da skulle bli den nasjonen som trakk oss basert på et program, oppsett og protokoll som vi selv hadde vært med å bidra til at det ble som det ble. Det føltes veldig vanskelig, men det ble heldigvis ikke sånn, sier Bråthen.