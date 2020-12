Bjervig med klart krav: FIS må ta grep og Tour-programmet må endres

De nordiske langrennsnasjonene presser FIS til å ta grep om smittevern og krever endringer i rennprogrammet for Tour de Ski.

Fredag ble det gjennomført et «koronamøte» i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at flere land har rettet skarp kritikk mot rennprogram og smittevernrutiner i etterkant av verdenscupåpningen i Finland.

Da TV 2 møter langrennssjef Espen Bjervig i forbindelse med Norgescupen på Sjusjøen fredag, står han fast ved avgjørelsen om å droppe verdenscuprenn i Davos og Dresden.

– FIS har en veldig bra protokoll også den protokollen til en arrangør som skal gjennomføre. Men så har ikke FIS og arrangør snakket sammen for å se om gjennomføringen av den blir sånn som det ble tenkt. Det er der jeg føler det står nå. At det er litt ansvarsfraskrivelse av FIS, sier Bjervig til TV 2.

– Vi ga muntlige tilbakemeldinger underveis og jeg sendte en lang skriftlig tilbakemelding til Pierre (Mignerey, renndirektør i FIS) da vi var i Ruka og jeg har sendt en ny lang skriftlig tilbakemelding i forgårs også. Så jeg tror vi har sagt fra om det meste.

FIS-reglementet tilsier at det er den enkelte arrangøren og nasjonale forbund som har ansvaret for eget arrangement, men Bjervig – med støtte fra sine nordiske kolleger – mener at dette ikke holder.

– FIS må ta grep, sier han til NTB.

Én arrangør av Tour de Ski?

Norge, Sverige og Finland krevde fredag på nytt at antallet arrangørsteder under Tour de Ski må ned. Hvis det ikke skjer endringer, blir det neppe nordisk deltakelse.

– Vi har sagt at slik programmet er nå, så er det problematisk med så mye reisning. Så vi håper man kan se på løsninger slik at det blir færre destinasjoner i hvert fall, sier Bjervig til TV2.

Mens Norge, Sverige og Finland er enige, innrømmer Bjervig at det er en kulturforskjell til nasjonene i Europa ellers.

– Det er ikke så lett å si til en sveitser at det er veldig skummelt å reise til Sveits, sier han til NTB.

Nytt møte tirsdag

Første del av Tour de Ski skal etter planen arrangeres i Val Müstair i Sveits fra 1. til 3. januar. Toblach og Val di Fiemme i Italia er de øvrige stedene for Tour de Ski-etapper.

Det er ikke ventet noen avklaringer rundt Tour de Ski før verdenscupkomiteen i FIS møtes tirsdag. Problemene har tårnet seg opp for FIS etter at Norge, Sverige og Finland alle har gitt beskjed om at de ikke stiller løpere til verdenscuprennene i Davos og Dresden de kommende helgene.

Norges fremste herreløper, Johannes Høsflot Klæbo, sa til Adresseavisen torsdag at han er spent på hvilke grep FIS vil gjøre med Tour de Ski.

– Nå som Sverige og Finland også har droppet verdenscuphelgene før nyttår, antar jeg at det vil tas grep. Det er vel en del møter i disse dager, sa Klæbo, som mener at den beste løsningen er å holde Tour de Ski kun på ett sted.

Ledere i flere nasjoner har uttrykt irritasjon over det som oppleves som mangel på dialog om opplegget for de kommende verdenscupkonkurransene

Håper FIS lytter

FIS har på sin side kritisert nasjonene som nå velger ikke å sende løpere til rennene i Sveits og Tyskland.

Sveriges landslagssjef Anders Byström sa før fredagens møte at han forventer at FIS-toppene lytter til de nordiske landenes innspill.

– Jeg håper virkelig at FIS tar til seg alle tilbakemeldingene som er kommet den siste tiden, sa Byström.

Samtidig som det råder stor usikkerhet rundt langrenn, avvikles konkurransene i de andre FIS-grenene og skiskyting som planlagt. Byström mener skiskyting er i en bedre situasjon, fordi det internasjonale forbundet (IBU) har ansvar for alle verdenscupkonkurransene.

– I langrenn er det hver arrangør eller hvert nasjonale forbund som «eier» konkurransene. Det gjør det vanskeligere for FIS å gripe inn, konkluderer han.

FIS mener de tar smittevern på alvor.

– Vi jobber hardt med arrangørene og de lokale forbundene og myndighetene for å sikre at de nødvendige tiltakene er på plass for å sikre trygge konkurranser, sa renndirektør Pierre Mignerey til NTB tidligere i uken.

