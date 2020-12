Dortmund-trenerens innrømmelse: – Haaland har kanskje spilt for mye

Erling Braut Haaland har blitt en av Dortmunds aller viktigste spillere, men onsdag ble det kjent at en skade sannsynligvis holder ham på sidelinje ut året.

Torsdag kom Haaland med en oppdatering i sosiale medier.

– Gode nyheter. Jeg snakket med legene. Jeg kommer snart tilbake, skrev nordmannen.

– Spilt for mye

Ifølge Bild betyr ikke det en retur tidligere enn ventet. Storavisen slår fast det er lite sannsynlig at nordmannen spiller igjen før januar, fordi klubben ikke ønsker å risikere at skaden forverres.

– Haaland har kanskje spilt for mye, sier Dortmund-trener Lucien Favre.

Av 16 Dortmund-kamper så langt denne sesongen, har nordmannen kun stått over to kamper. Han spilte ikke mot Bielefeld på grunn av kneproblemer, og så sto han over onsdagens Champions League-oppgjør mot Lazio.

– Ønsker alltid å spille

Haaland har spilt 1121 av 1440 minutter, og totalt 14 kamper. Totalt har han scoret 17 mål.

– Han har et intenst fysisk spill, men han ønsker alltid spille. Det er bestandig en balansegang, sier Dortmund-sportsdirektør Michael Zorc, som mener det hele må tilpasses individuelt.

– Det har også vært spillere som har revet muskelfibre med mindre påkjenning, men vi sjekker alltid hver spillers belastning, sier Zorc.