Roser Solbakken: - En sjanse vi ikke kunne si nei til

Ole Gunnar Solskjær tror Ståle Solbakken vil vise seg som en veldig god løsning for Norge.

I går ble det klart at Ståle Solbakken tar over det norske herrelandslaget med full virkning fra 7. desember. Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær ble ikke overrasket da kunngjøringen kom.

– Det er vel den dårligst skjulte hemmeligheten i norsk fotball de siste årene. Det er selvfølgelig aldri gøy at noen mister jobben, men dette var en sjanse vi ikke kunne si nei til, siden Ståle var tilgjengelig nå. Jeg tror han blir en god signering for landslaget, smiler Solskjær til TV 2.

47-åringen snakker varmt om vennskapet til sin tidligere lagkamerat på landslaget.

– Han er en god venn av meg. Vi har hatt mange diskusjoner de siste årene og vi holder kontakten, forklarer Manchester United-sjefen. Han tror Solbakken er mannen som kan lede Norge til et etterlengtet mesterskap.

– Lars har gjort det bra, og forhåpentligvis kan Ståle ta det ett steg videre sånn at vi kan kvalifisere oss til et mesterskap, sier han.

Ønsker fansen velkommen tilbake

I morgen skal Solskjær og co måle krefter med hjemmesterke West Ham på London Stadium. «The Hammers» er ett av ti lag i Premier League som også får ønske 2000 tilskuere velkommen tilbake på kamp.

– Det blir fint å spille foran fans og det gleder vi oss til. Våre supportere vil ikke være der, men vi må bruke energien fra hjemmefansen og sørge for å holde dem stille. Det blir fint å se fans tilbake og forhåpentligvis får vi det på Old Trafford snart også, sier Solskjær.

Tross tapet mot PSG i midtuka står Solskjærs mannskap med tre strake seire i Premier League. Mange har ment at Manchester United har manglet stabilitet under ledelse av Solskjær. Det virker ikke nordmannen å være enig i.

– Hvor mange kamper vil du gå tilbake? Fotball er et spill med mennesker og hver kamp lever sitt eget liv. Jeg tror vi er et av de mest stabile lagene i Premier League om du ser på de siste 30-40 kampene. Det er hårfine marginer enkelte ganger. Kampen mot PSG var milevis foran kampen mot for eksempel West Bromwich om vi ser på prestasjonen, forklarer han.

Rashford usikker

Med unntak av en utilgjengelig Luke Shaw er det stort sett en skadefri Manchester United-tropp som reiser til den engelske hovedstaden i morgen. Solskjær kan fortelle at det eneste usikkerhetsmomentet er Marcus Rashford.

– Marcus har trent i dag, ikke for fullt, men han er med gruppa. Skulderen stoppet han fra å fullføre kampen sist. Han får behandling og forhåpentligvis er han en del av troppen i morgen.

Skulle United vinne mot West Ham kan de avslutte helga på Champions League-plass.

– Det vil være en boost av flere årsaker. Vi vet vi har spilt en kamp mindre. Med tanke på at oppkjøringen var så kort som den var, vil det være en god prestasjon å være så nært toppen på dette tidspunktet, men det er en lang sesong, avslutter Solskjær.