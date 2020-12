Dette sier FHI om å «shoppe» vaksine

Fredag bekreftet helseminister Bent Høie det vi har ventet på: snart vil Norge og de andre landene i EU-samarbeidet ha en godkjent vaksine mot Covid-19.

– Nå kan det se ut som at dagen er her snart. Det er lys i enden av tunnelen, Høie.

Norge kan få så mye som 2,5 millioner vaksiner, som holder til å vaksinere 1,25 millioner mennesker i første kvartal.

Nå jobber helsemyndighetene med å utvikle en plan for hvordan vaksinen skal distribueres, og hvem som skal prioriteres.

Det er de eldre og pasienter med risiko for alvorlige sykdomsforløp som kommer til å bli vaksinert i første runde. Om alt går som det skal, er det gode sjanser for at risikogruppen vil være vaksinert i løpet av våren 2021.

Umulig å snike i køen

Resten av befolkningen, og spesielt personer uten alvorlige sykdommer som er under 64 år vil måtte smøre seg med en god dose tålmodighet.

Og om man så for seg at man kunne snike i køen, ved for eksempel kontakte private aktører enten i innland eller utland, har Folkehelseinstituttet en dårlig nyhet.

– Det er helt utelukket, sier overlege i FHI Preben Aavitsland, til TV 2.

OVERLEGE FHI: Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Han forteller at alle vaksiner som nå produseres allerede er kjøpt opp av nasjonale myndigheter. Dermed vil det ikke være mulig å få tilgang på vaksinen via private tilbydere, verken i Norge eller andre land i vesten.

– Alle som blir vaksinert vil være en del av en nasjonal plan. Det gjelder i EU, USA og Canada. Det er ingen private oppkjøpere verken i Norge eller i utlandet, sier han.

Ikke fritt frem så fort man er vaksinert

Et annet spørsmål helsemyndighetene nå stiller seg, er hvorvidt man utgjør en smitterisiko så fort man er vaksinert, eller om vi etter hvert vil ha en situasjon der deler av befolkningen kan leve uten smittevernsregler, mens resten må holde avstand.

Dette vet man foreløpig for lite om til å kunne si så mye om, opplyser Aavitsland.

– Det har vi ikke svar på. Vi vet at de vaksinene som blir godkjent vil beskytte mot sykdom, men det er ikke sikkert de beskytter mot å bli smittet, sier han.

Med andre ord kan det hende man blir smittet av viruset, men at vaksinen gjør at man ikke blir syk. Vaksinen stopper sykdommen fra å bryte ut, men ikke at du får viruset i deg.

– Og da får vi ikke den indirekte beskyttelsen av å beskytte de som er rundt deg, sier Aavitsland.

Det vil gjennomføres flere studier som publiseres fortløpende på dette, og man vil vite mer i januar og februar.

Må vente på reiseslipp

En annen ting mange lurer på er når vi kan begynne å reise utenlands igjen uten å risikere karantene.

Det neste halvåret er det sannsynlig at vi vil se populære reisemål i ulik grad få økt vaksinasjonsdekning. I tillegg vil vaksinerte nordmenn antageligvis være svært reiselystne.

– Det blir ikke sånn at man kan reise fritt nå man er vaksinert, sier Aavitsland.

Gjennom 2020 vil det høyst sannsynlig fortsatt være begrensninger på hvor man kan reise uten å gå i karantene når man kommer hjem. Samtidig vil smittesituasjonen i hvert land på like linje som i dag, avgjøre om smittevernstiltakene.

Likevel har Aavitsland én gladnyhet til den som gleder seg til smittevernet løftes noe.

– Vi har ikke tenkt til å gi forskjellige regler, men de som er vaksinert vil jo ha mindre risiko for å bli syke. Det betyr jo at eldre som bor hjemme og er vaksinert, ikke bør være så forsiktige med å få besøk, for eksempel av familie og barnebarn, sier han.