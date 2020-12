Rasende Siv Jensen skjelte ut Erna og KrF etter TV 2-lekkasjer

Etter tre uker med forhandlinger skulle Frp-leder Siv Jensen sole seg i glansen over sine politiske seire over regjeringen, men planen kollapset etter omfattende lekkasjer fra hennes eget gruppemøte.

Bare minutter før de fire partilederne tirsdag kveld skulle presentere avtalen om statsbudsjettet for neste år gikk en opprørt Siv Jensen til frontalangrep på statsminister Erna Solberg (H), KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby (V).

– Dere skal vite at det er på hengende håret at jeg blir med på dette! sa Jensen til de andre partilederne, ifølge TV 2s opplysninger.

Jensen var opprørt over en rekke lekkasjer fra budsjettavtalen, som hadde pågått i timesvis før avtalen ble lagt frem på pressekonferansen klokken 20.

TV 2 har snakket med flere kilder som var i til stede i Statsrådssalen i tredje etasje i Stortinget, like før pressekonferansen startet klokken 20.

Krevde undersøkelser

Spesielt rasende var Siv Jensen på KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som hun anklaget for å stå bak de omfattende lekkasjene fra budsjettavtalen.

DÅRLIG STEMNING: Her presenterer Siv Jensen enighet - bare minutter tidligere ga hun partilederne i regjering det glatte lad. Foto: Stian Lysberg Solum

Jensens mente KrF med vilje hadde lekket opplysningen om at Frp hadde tapt slaget om at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger også neste år, for å fremme KrFs seier.

Samtidig skal hun ha krevd at partilederne satte igang undersøkelser av hvem som stod bak lekkasjene til TV 2.

Da de fire partilederne kom ut i Stortingets vandrehall for å presentere avtalen, møtte Jensen opp med en streng mine i ansiktet, tydelig misfornøyd med situasjonen.

Kritiserte sine egne

Men Jensen sterke reaksjon på lekkasjene til mediene startet allerede i Frps gruppemøte, som ble avsluttet bare en drøy halvtime før oppgjøret i Statsrådssalen.

Gjennom hele Frps gruppemøte, som begynte klokken 16, hadde lekkasjene fra budsjettavtalen kommet jevnt og trutt. Flere av møtedeltakerne tok ordet og reagerte på omfanget av lekkasjer.

Til slutt i møtet tok en alvorstynget Siv Jensen ordet:

- Jeg får høre at TV 2 lytter til møtet, sa Jensen, ifølge TV 2s kilder.

Like etter kunne TV 2 melde at Frp hadde sagt ja til avtalen, før partilederen selv hadde rukket å varsle regjeringspartienes ledere om Frps svar.

Dagen derpå, onsdag, tok Jensen også ordet i Fremskrittspartiets ordinære gruppemøte og understreket hvor skadelig lekkasjene er for partiet. Det bekrefter flere som var med på gruppemøtet.

Jensen skal også ha sagt at hun hadde «gitt beskjed» til de andre partilederne om at lekkasjene var uakseptable.

Men misnøyen i Frp-ledelsen var fortsatt stor også over ett døgn etter fremleggelsen av avtalen. Sent onsdag kveld kritiserte tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mediedekningen av budsjettavtalen på sin Facebook-side.

«Det fremstod som eneste FrP seier av 10 % kutt i alkoholavgifter. Hadde det vært tilfelle så hadde det jo selvsagt ikke blitt noe enighet» skrev Solvik-Olsen.

Siv Jensen ønsker ikke å kommentere denne saken.