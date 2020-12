Vil ha flere på konsert og lengre skjenking – Norges største byer med felles kravliste

Det er store forskjeller i Norge om hvor det er mye koronasmitte.

Flere kommuner har vært koronafrie i hele pandemien, men likevel må de følge de samme reglene som de med mye smitte.

– Vi sliter med å forklare overfor innbyggerne hvorfor vi har strenge tiltak når vi har så lite smitte, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand til TV 2.

Sammen med de sju andre kommunene i KS Storbynettverk har Kristiansand levert en liste med krav til helseminister Bent Høie.

Felles for kravene er at de ønsker å bestemme nivået på smittevernreglene selv, og ikke følge det nasjonale nivået. Dette er kravene de har lagt fram:

Oppheve de nasjonale skjenkereglene

Oppheve kravet om maks 50 publikummere der det ikke er fastmonterte seter

Testing av alle på grensa

Kontroll av utenlandske arbeidere på arbeidsplasser

Det var Adresseavisen som først omtalte listen.

Signaler

Listen la Trondheim-ordfører Rita Ottervik fram overfor Høie torsdag ettermiddag.

Ottervik sier at hun opplever at statsråden lyttet til kravene fra det samlede storbynettverket.

KREVENDE: Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier det er krevende å leve etter tiltak som er designet for Oslo og Østlandet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg opplever å ha fått signaler om at det kan bli mer regionale vurderinger knyttet til smittetrykket, sier Trondheim-ordføreren til TV 2.

Ottervik sier at Høie gjentok at testing av alle på grensa ikke er aktuelt per nå, men at han er villig til å se på det igjen hvis det kommer hurtigtester.

Hun sier at forslaget om at Arbeidstilsynet skal kontrollere utenlandske arbeidere ble veldig positivt mottatt.

– Det er fryktelig vanskelig for næringsdrivende i Trondheim og være nødt til å permittere folk fordi smittetrykket er høyt i Oslo og på Østlandet, sier Ottervik og legger til:

– Det er krevende å leve under et regime som er beregnet på Oslo, sier hun.

Den samme opplevelsen har Kristiansand-ordføreren.

I snitt den siste uka har kommunen hatt to nye smittetilfeller per dag.

– Vi ønsker oss mer kommunal frihet, for eksempel gjelder det skjenkereglene, sier Skisland og fortsetter:

– Man må tilpasse hvor hardt man kjører på tiltak sett ut fra smittesituasjonen. Det er viktig at vi ikke ødelegger troverdigheten, sier han.

KS Storbynettverk Leder: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddar Skisland

Medlemmer:



Medlemmer: Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen

Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh

Ordfører i Bergen kommune, Roger Valhammer

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun

Ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg

Det ser imidlertid ikke ut til at det blir regionale tiltak med det første.

Sårbar strategi

Helseminister Bent Høie skriver i en epost til TV 2 at etter at de nasjonale tiltakene som ble innført i mars gradvis ble tatt ned fram mot september, var det forutsatt at det ved behov i større grad skulle erstattes ved lokale tiltak.

FRIHET: Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker seg mer frihet til å bestemme over koronatiltak. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– I hovedsak har dette vært en god strategi, men den andre smittebølgen fra i høst har vist at dette er sårbart og at det er behov for nasjonale tiltak på et visst nivå for å unngå rask endring i smitte, uttaler Høie.

Det kan imidlertid bli mer lokale tiltak etter hvert.

– Frem til tilstrekkelig andel av befolkningen blir vaksinert, vil vi fremover måtte påregne et nivå på nasjonale tiltak som var høyere enn det vi hadde i sommer. Skjenketider og antall deltakere på arrangementer er eksempler på nasjonale tiltak som må vurderes å kunne vare over tid, skriver han.

SÅRBART: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at strategien om lokale tiltak er for såbart. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Høie sier at i midten av desember vil regjeringen ta stilling til de nasjonale tiltakene som ble innført i starten av november. Da vil også disse, som skjenketider, være til vurdering.

Stor variasjon

Også ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), ønsker mer lokal styring på grunn av at det er stor variasjon fra kommune til kommune til hvor mye smitte det er.

– Det må være åpning for at kommunene kan beslutte i større grad enn nå, sier han til TV 2.

- Har dere stor nok kompetanse i kommunen til det?

HAR ERFARING: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, sier at de har erfaring som trengs for å bestemme over egne tiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

- Ja, det er klart. Den erfaringen vi har tilegnet oss siden mars, tilsier at vi, sammen med næringslivet, kan gjøre de beslutningene som er nødvendig for at det skal være sikkert å ferdes i byen, sier Wilhelmsen.

Han sier at strenge regler på steder hvor det er lite smitte, kan få konsekvenser.

– Folk er noen sosiale vesen. Når man får strengere restriksjoner, og smitten ikke er så utbredt i området, senker man automatisk skuldrene, og i noen tilfeller litt for mye. Derfor tror vi at det er smartere å ha lokale regler, sier Wilhelmsen.

Støtte lokale butikker

I Nord-Norges nest største by, Bodø, er de også bekymret for bransjene som lider av koronatiltakene.

OPPFORDRER: Bodø-ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) sier de har oppfordret befolkning til å handle i lokale butikker, serveringssteder og utesteder. Foto: Junge, Heiko / NTB

Bodø-ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) sier at de ikke har brukt så mye tid på å diskutere tiltakene fra regjeringen, men heller bruke tid på å oppfordre folk til å bruke det lokale næringslivet.

– Vi har flere aktører i utelivet som må stenge dørene, og det er forferdelig trasig. Da er det viktig at staten stiller opp for næringslivet, sier Pinnerød til TV 2.