Ugland Jacobsen: – Fare for masseutmeldelse av Frp ved eksklusjon

Tillitsvalgte i Oslo Frp advarer mot at det vil bli et ras av utmeldinger hvis fylkesleder Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra partiet. De vurderer å melde overgang til et nytt, nasjonalkonservativt parti.

– Jeg har bestemt meg for at hvis Geir går ut, så er jeg lojal mot ham, sier styremedlem Arne Martin Bolstad i Ugland Jacobsens bydelslag Nordre Aker.

Kostnadene ved en eksklusjon av deres fylkesleder kan bli store for Frp, mener flere i styret.

Frps organisasjonsutvalg, som behandler klagesaker mot medlemmer og tillitsvalgte i partiet, har opprettet en sak mot fylkeslederen i Oslo Frp, som kan ende med konklusjon.

– Utmeldelse kan bli en konsekvens, absolutt. Hvis man føler seg motarbeidet, er det ikke fristende å være der lenger. Da tar man grep og tenker i andre baner, sier lederen i Nordre Aker Frp, Arne Østreng.

– Vi er i en nokså fortvilet situasjon, og vurderer kollektiv utmeldelse av Frp, og inn i et nytt parti som er under oppseiling, sier nestleder i lokallaget, Hans Arthur Aanesen.

– Hvis Geir går, blir det mange som forlater Frp, særlig medlemmer og tillitsvalgte på lavere nivå, som er ubetalte idealister, og gjør en innsats fordi vi vil det beste for Norge, sier han.

Oppsigelse fra Frp

Ugland Jacobsen bekrefter at konsekvensene av en eksklusjon er et tema som diskuteres i Nordre Aker Frp, men sier at det ikke er planer om en kollektiv utmeldelse.

– Det er mange som deler mitt syn på partidemokratiet, og som ikke ønsker en innskrenking av det. De tenker at hvis Geir ikke kan holde på i Frp, da er det å regne som en oppsigelse av meg, også - det er ikke en kollektiv utmeldelse, sier han.

– Det som er faren ved å be tillitsvalgte ryke og reise, er at andre følger etter.

– Har du vært med i samtaler om utmelding?

– Ja, det har jeg nok, men det er faren for masseutvelgelse for Frp jeg har vært med på å diskutere, ikke at vi skulle melde oss ut hvis jeg skulle bli ekskludert.

Ugland Jacobsen understreker at han ikke vil oppfordre noen til å melde seg ut av partiet, men er enig med de andre i styret i at det er en risiko for at mange vil følge ham ut.

– Det er bare å se på stemningen i sosiale medier, den er ganske unison. Hvis Frp blir for toppstyrt, så lyser det en varsellampe for alle tillitsvalgt.

Både lederen og nestlederen i Nordre Aker peker på partiet Nye Borgerlige som et mulig alternativ til Frp.

– Det er flere partier som nesten har kopiert Frps program. Senterpartiet har delvis gjort det, men har valgt å samarbeide med Arbeiderpartiet. Det Nye Borgerlige er mye på linje med det Frp burde være på sentrale områder, sier Østreng.

Søker andre markeder

Ugland Jacobsen sier at han ikke har vurdert å melde overgang til Nye Borgerlige, men at partiet kan tenkes å tiltrekke seg Frp-medlemmer.

OMSTRIDT: Partileder Siv Jensen, her i stortingssalen denne uken i forbindelse med Stortingets finansdebatt. Foto: Ole Berg-rusten

– Hvis Frp ikke kommer markedet i møte, så kan det skje at de velger å søke seg til andre steder. Jeg har lenge ment at det er en ledig nisje i sentrum av norsk politikk, som ivaretar interessen til mange velgere i dag, både på venstre og høyre side.

Nye Borgerlige jobber i disse dager med å få samlet inn underskrifter til Stortingsvalget 2021, opplyser partiets stifter og leder, Kim Steinar Kjærner-Strømberg til TV 2.

Partiet står for en tradisjonell nasjonalkonservativ politikk, sier han.

– Visjonen vår er Norge og norske borgere. Vi vil derfor innføre innvandringsstopp, og rette innsatsen mot norske borgere.

Økning av Frp-medlemmer

Ifølge partilederen har Frp-medlemmer både i Bergen og Oslo allerede meldt overgang.

– Vi merker definitivt at det er mange Frp-ere som et marked for oss. Vi har hatt en økning av medlemmer fra Oslo Frp og Bergen når lokallaget ble nedlagt. Bergen er et av våre største lokallag.

– Hvor mange medlemmer har dere i Bergen?

– Hvis jeg ikke erindrer helt feil er det 110 medlemmer i Bergen.

– Er du i kontakt med folk i Oslo Frp?

– Nei, men jeg blir kontaktet av medlemmer i Oslo Frp. Partileder Siv Jensen uttalte i TV 2 at de nasjonalkonservative er i feil parti. De opplever nærmest at det er en jaktsesong fra partiledelsen.

– Er du i kontakt med noen sentrale?

– Nei, mest de på grunnplanet. De opplever situasjonen at Siv Jensen hadde en foretrukket en annen kandidat som fylkeslederkandidat, men ved å fjerne Geir Ugland Jacobsen åpner man for en liberal endring. Det legges merke til, sier Kjærner-Strømberg.

Partiet er et søsterparti til det danske konservative partiet med samme navn. Det danske Nye Borgerlige ble stiftet høsten 2015 og klarte å samle inn nok underskrifter til å stille til folketingsvalget i 2019.

Skiter i eget reir

Styremedlem Bolstad i Nordre Aker Frp liker dårlig at partiledelsen har gått åpent mot Ugland Jacobsen, og at prosessen har kommet ut i mediene.

– Det er et ordtak om å skite i eget reir. Jeg synes partiledelsen burde ha ryddet opp internt uten at det kom ut som en sak i mediene, sier han,

Østreng understreker at han håper partiet ikke ekskluderer Ugland Jacobsen, og at alle dermed kan fortsette sitt politiske engasjement i Frp.

– Jeg håper partidemokratiet seirer. Det er medlemmene som eier partiet, og ikke partiledelsen, sier han.

– Det må kunne være litt takhøyde. Vi sitter med et håp om at man kommer til fornuft i Frp, og kommer tilbake til Frps storhetstid, slik det var under Carl I. Hagen, sier Aanesen.

– Men hva gjør du hvis Han blir ekskludert likevel?

– Da trekker jeg meg, da har jeg ikke noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og vurderer å melde meg inn i Nye Borgerlige, som setter Norge først, og vil ta Norge tilbake.