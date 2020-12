– Det er nå det begynner på ordentlig

Håndballjentene startet EM med storseier over Polen, men nå forbereder de seg på en langt tøffere motstander i Tyskland.

– Seieren over Polen gir selvfølgelig masse energi og selvtillit inn mot kampen mot Tyskland, samtidig følte jeg litt at så lenge vi var skrudd på ville det gå veien, sier Nora Mørk til TV 2.

– Det er lørdag det begynner på ordentlig, for Tyskland er gode, understreker Mørk.

Tøff motstand

For to år siden ble det ettmålstap for Norge mot Tyskland. Det ønsker håndballjentene å revansjere.

– Revansjelysten er vi absolutt, så vi skal kjempe hardt i den kampen og være skarpe fra start av. Vi skal ikke gi dem noe som helst gratis, sier Veronica Kristiansen til TV 2.

Hun peker særlig på en stor styrke i det Tyske laget.

– De har veldig gode skyttere og spiller veldig godt sammen. Men hovedfokuset vårt skal være hos oss. Vi skal være enda tøffere i forsvar og hjelpe keeperne våre mot skytterne deres.

For Kristiansen mener det norske laget har en del å forbedre, selv etter drømmestart i årets EM.

– Vi har mye å forbedre og vi er vel kjent for å bygge oss oppover utover i mesterskap. Det har jeg god tro på at vi skal gjøre, men vi skal være enda skarpere fra start av mot Tyskland. Det blir nok en mye tøffere kamp enn mot Polen, og er kanskje den viktigste kampen i gruppen, understreker Kristiansen.

– Vi må være på vårt ypperste

Etter torsdagens storseier over Polen var Thorir Hergeirsson tydelig på at den store oppgaven kommer mot Tyskland lørdag. Da landslagssjefen møtte pressen fredag, påpekte han igjen hvor tøft det kan komme til å bli for Norge å sikre seg seier nummer to.

– Tyskland er et robust og sterkt lag med gode skyttere og sterke linjespillere. De har en god målvakt og et bra kollektiv, oppsummerer Hergeirsson og utdyper:

– De har begynt alle mesterskap de siste årene med brask og bram. De har gått hardt ut og hatt gode kamper i starten av mesterskap, som for to år siden da vi tapte med ett mål for dem. De virker sterke, entusiastiske og har bra trøkk i laget. Vi må være på vårt ypperste for å hamle opp med dem, og jeg har god tro på at vi kan komme dit. Men det blir en interessant kamp og mye mer annerledes enn mot Polen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Norge er klare favoritter selv mot et sterkt Tyskland.

– Norge er favoritter uansett hvem de møter i dette mesterskapet her, enn så lenge i hvert fall. Det er et Tyskland som har fysikk, de er tøffe defensivt og har gode skyttere. Det betyr at Norge må stå opp defensivt og ha et godt målvaktspill gjennom hele matchen. Men det er et lag vi kan utfordre på fart både på kontringer, men også utfordre tunge forsvarsspillere. Det er et robust lag, men det er ikke like fotrapt som det Norge er, sier Svele.