Arsenal-legende fikk sparken i Nice

Det franske fotballaget har tapt fem strake kamper, og dagen etter 2-3-nedelaget for Leverkusen i europaligaen var det slutt for Vieira.

Han fikk Nice-jobben sommeren 2018.

– Nice-styret informerte Patrick Vieira om avgjørelsen i et møte etter kampen i går kveld. Klubben har bestemt seg for å ansette Adrien Ursa som hovedtrener fra og med i dag (fredag), skriver klubben på sitt nettsted.

For mange er Vieira mest kjent for sine mange suksessrike sesonger som Arsenal-spiller på 1990- og 2000-tallet. Han tok også VM-gull med Frankrike og spilte for klubber som Juventus, Inter og Manchester City.

Ursa var Vieiras assistent i Nice.

