Slik ble Emilie Stordalen ble lurt i forkant av forlovelsen

I juli kunne hotellarvingen Emilie Stordalen (28) avsløre at hun og kjæresten endelig var forlovet. Nå planlegger de vinterbryllup.

I sommer ble det kjent at Petter Stordalens datter, Emilie Stordalen er forlovet med kjæresten Jens Bredberg (37).

Frieriet fant sted litt under tre uker etter at Stordalen selv la ut en rekke hint på sin Instagram om at er det på tide å stille det store spørsmålet

Var på tide

Stordalen hadde lagt ut at hun festet bilder av en hånd med forlovelsesring, på flere av gjenstandene til sin utkårede.

Dette gjorde hun etter at hun hadde vært på en forlovelsesmiddag og fant ut at det var på tide for Bredberg å gå ned på kne.

– Han hadde planlagt det en liten stund, forteller Stordalen når hun gjester «Senkveld med Helene og Stian», fredag, og innrømmer at hun kan ha ødelagt overraskelsen litt med bilde-stuntet.

– Du kunne jo nesten bare fridd selv?

– Ja og jeg husker Jens bare ristet på hodet og sa: «Emilie, är det möjligt?» Han er jo en veldig sånn sindig og rolig Svenske, svarer Stordalen lattermildt.

Fridde i hagen

Hotellarvingen forteller at frieriet fant sted da de var på hytten med foreldrene og brødrene hennes. Selv om sommeren har vært preget av dårlig vær, ble det en fin affære.

– Det var den ene dagen hvor det faktisk var veldig fint om morgenen, så hadde han lurt meg tidligere og sagt at jeg skulle på et intervju med TV2, sier 28-åringen.

Bredberg hadde nemlig sagt at hun skulle gjøre et intervju om korona og nytt hotell på hytten og derfor var det nok lurt å pynte seg litt.

– Jeg sitter da å pugger litt hva jeg skal si, og så hører jeg bare at noen roper fra hagen tidlig om morgenen. Også står han der å frir i hagen, røper Stordalen med et smil.

Petter fulgte med fra båthuset

De var likevel ikke alene da Bredberg spurt om hennes hånd. Både pappa og mamma Stordalen, samt brødrene hennes gjemte seg nemlig i nærheten for å få med seg seansen.

– Jeg har jo en nysgjerrig familie. Så mamma og pappa og brødrene mine tittet frem bak båthuset, sier Stordalen og fortsetter:

– Pappa skulle til og med filme det og hadde satt opp mobilen på bryggekanten, men datt jo ned og det var helt kaos. Vi hadde det veldig fint, men det var tydeligvis mye som skjedde bak det båthuset, ler hun.

Stordalen og hennes brødre, Jakob og Henrik har alle valgt å jobbe ved Petters hoteller. Milliardær-datteren jobber som markedssjef på Clarion Hotel The Hub i Oslo og hennes forlovede, Bredberg, er også i hotellbransjen, som markedssjef Choice-hotellet The Thief på Tjuvholmen.

Stordalen avslører at det også blir et vinterbryllup neste år, men at de ikke har rukket å planlegge så mye.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15.