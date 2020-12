Manchester United er foran PSG, men ryker ut om begge taper

Se Leipzig-Manchester United fra 20.30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

Tirsdag og onsdag skal det avgjøres hvilke lag som tar seg videre fra gruppespillet i denne sesongens utgave av Champions League.

Ni lag har allerede spikret sin videre eksistens i turneringen, men det er fremdeles sju ledige plasser i åttedelsfinalene.

Hangeland: – Slik skal United ta seg videre i Champions League

I flere grupper er det også en kamp om gruppeseieren, som er viktig for å unngå å møte andre gruppevinnere i nevnte åttedelsfinale til våren.

Blant storklubbene som risikerer å ryke ut, finner man både gigantene Real Madrid, to av forrige sesongs semifinalister i Paris-Saint Germain og RB Leipzig, samt Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Hele denne Champions League-høsten er beviset på hva Manchester United er for noe. Det er glimrende og det er dårlig, og det er veldig vanskelig å si når de forskjellige inntreffer. Men under Solskjær har de vært veldig gode med kniven på strupen, og det virker som om de trives med det, sier Simen Stamsø-Møller.

United kan ikke tape: – Gratis motivasjon

De røde djevlene er nemlig blant lagene som ikke kan tape sin siste kamp i gruppespillet denne uken, for gjør de det venter Europaligaen til våren. TV 2s ekspert og kommentator mener det utgangspunktet gagner engelskmennene.

– Det er ikke til bli klok på det laget, for toppnivået er mer enn godt nok til å hamle opp med de aller beste. Men de går inn i kampen med mye gratis motivasjon, og det er de gangene de ikke absolutt må noe at det har klappet sammen og vært altfor dårlig. Nå er det alvor, og det får meg til å tro at den best mulige utgaven av Manchester United møter opp mentalt, sier Stamsø-Møller.

Det holder imidlertid ikke bare å møte opp mentalt, og i den svært jevne gruppe H så holder det uansett ikke om det blir nederlag mot Alexander Sørloth og co. på Red Bull Arena tirsdag kveld.

– Leipzig er fryktelig gode hjemme, og de har sikkert lært et og annet av 0-5-smellen tidligere i høst på Old Trafford. Så for Uniteds del så er det nok mer skummelt enn fint at de møter en motstander som har såpass mye å revansjere og såpass mye å vinne på å slå dem. De har satt seg selv i en skummel posisjon, sier Stamsø-Møller.

Nederst i artikkelen ser du UEFAs regler for å skille lag som havner på samme poengsum.

Her er forutsetningene, gruppe for gruppe:

Tirsdagens kamper:

Gruppe E:

Chelsea (13 poeng) mot Krasnodar (4), Rennes (1) mot Sevilla (10)

Chelsea er videre som gruppevinner.

Sevilla er videre som gruppetoer.

Krasnodar er klare for Europaligaen som gruppetreer.

Rennes havner sist uansett.

Gruppe F:

Lazio (9 poeng) mot Club Brugge (7), Zenit (1) mot Dortmund (10)

Dortmund er videre til åttedelsfinalen. De vil også vinne gruppen dersom de slår Zenit eller dersom begge kampene ender uavgjort. De vinner også gruppen uansett dersom Lazio taper for Club Brugge.

Lazio går videre dersom de unngår tap mot Club Brugge. De vil vinne gruppen dersom de vinner samtidig som Dortmund ikke vinner, eller med uavgjort dersom Dortmund taper.

Club Brugge går videre dersom de slår Lazio. Alle andre utfall sender dem til Europaligaen som gruppetreer.

Zenit havner sist uansett.

Gruppe G:

Barcelona (15 poeng) mot Juventus (12), Dynamo Kiev (1) mot Ferencváros (1)

Både Barcelona og Juventus er videre til åttedelsfinalen. Juventus kan kun frata Barca 1. plassen hvis de vinner med tre mål eller mer, eller med alle andre tomålsseire enn 2-0 på Camp Nou.

Dynamo Kiev og Ferencváros kjemper om Europaliga-plassen. Dynamo må vinne eller spille 0-0, 1-1 eller 2-2. Alle andre resultater gir ungarerne 3. plassen.

Gruppe H:

Paris Saint-Germain (9 poeng) vs İstanbul Başakşehir (3), RB Leipzig (9) mot Manchester United (9)

Manchester United går videre dersom de unngår tap i Leipzig. United vinner gruppen dersom de unngår tap og PSG ikke slår Basaksehir.

PSG går videre uansett dersom de unngår tap mot Basaksehir, og går også videre med tap dersom den andre kampen i gruppen ikke ender uavgjort. De vil vinne gruppen dersom de vinner sin kamp.

RB Leipzig går videre dersom de slår United, eller dersom de spiller uavgjort og PSG taper sin kamp. RB Leipzig vil vinne gruppen dersom de vinner og PSG ikke gjør det.

Istanbul Basaksehir havner sist uansett.

Grunnen til at det er så mange ulike faktorer her, og at et United-lag som ligger foran PSG i øyeblikket ikke klarer seg med tap selv om PSG også skulle tape, ligger i reglene for hvordan lag som havner på samme antall poeng skal skilles.

Her er det innbyrdes poeng i kampene mellom lagene som teller først, og i øyeblikket er det tre lag som står likt på 9 poeng. På en interntabell mellom de tre, troner United øverst.

Det vil de også gjøre dersom det ender uavgjort i begge kampene tirsdag, og i et slikt scenario vil United vinne gruppen der alle de tre gigantene havner på ti poeng.

Skulle de imidlertid tape i Leipzig, samtidig som PSG taper i Paris, er det kun en interntabell mellom United og pariserne som skal vurderes. På en slik tabell vil PSG havne foran, på grunn av flere mål scoret i de innbyrdes kampene (United vant 2-1 på Parc des Princes, PSG vant 3-1 på Old Trafford).

Les mer om UEFAs skilleregler i faktaboksen nederst i artikkelen!

Onsdagens kamper:

Gruppe A:

Bayern (13 poeng) mot Lokomotiv Moskva (3), RB Salzburg (4) mot Atlético (6)

Bayern er videre som gruppevinner

Atlético går videre som gruppetoer dersom de unngår tap mot Salzburg.

Salzburg går videre dersom de slår Atlético. Ved uavgjort eller tap, går de til Europaligaen så lenge Lokomotiv ikke slår Bayern.

Lokomotiv kan ikke gå videre i Champions League, men kan kapre 3. plassen dersom de slår Bayern og Salzburg ikke slår Atlético.

Gruppe B:

Real Madrid (7 poeng) mot Borussia Mönchengladbach (8), Inter (5) mot Shakhtar (7)

Mönchengladbach går videre i Champions League dersom de unngår tap. De går også videre med tap dersom det blir uavgjort mellom Inter og Shakhtar. Gladbach vil vinne gruppen dersom de vinner. De kan ikke ryke helt ut, men kan havne i Europaligaen.

Shakhtar går videre i Champions League dersom de slår Inter, eller hvis begge kamper blir uavgjort. De vinner gruppen dersom de vinner og Gladbach ikke vinner. De havner på 4. plass i gruppen med tap dersom Real Madrid ikke taper.

Real Madrid går videre dersom de slår Gladbach, eller med uavgjort dersom Shakhtar taper for Inter. Madrid vinner gruppen dersom de vinner og Shakhtar ikke vinner. De havner på 4. plass dersom både de og Shakhtar taper.

Inter går videre i Champions League om de slår Shakhtar og den andre kampen ikke ender uavgjort. Inter-seier og uavgjort i den andre kampen gir 3. plass. De havner på 4. plass dersom de ikke vinner.

Det spesielle i denne puljen er at så mange lag potensielt kan havne likt på poeng, og at forutsetningene er så forskjellige avhengig av hvilke lag det er snakk om.

Inter er foran Gladbach innbyrdes, Gladbach er foran Shakthar innbyrdes, Shakhtar er foran Real Madrid innbyrdes og Real Madrid er foran Inter innbyrdes.

Gruppe C:

Olympiakos (3 poeng) mot FC Porto (10), Manchester City (13) mot Marseille (3)

Manchester City er videre som gruppevinnere.

FC Porto er videre som gruppetoere.

Olympiakos går til Europaligaen så lenge Marseille ikke tar flere poeng enn dem på siste kampdag, grunnet bedre målforskjell (flere bortemål scoret) i innbyrdes oppgjør mot franskmennene

Marseille må ta flere poeng enn Olympiakos for å knipe 3. plassen fra dem.

Gruppe D:

Ajax (7) mot Atalanta (8), Midtjylland (1) mot Liverpool (12)

Liverpool er videre som gruppevinnere

Atalanta går videre om de unngår tap mot Ajax

Ajax går videre om de slår Atalanta

Midtjylland havner sist uansett

