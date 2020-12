Politiet på desperat jakt etter kjempehøy bankraner: – Noen vet hvem dette er

Etter to år i dekning, har bankraneren som amerikanske medier har døpt «Too Tall Bandit» trolig slått til igjen.

RUVER HØYT: Den høyreiste bankraneren under ranet i slutten av november. Foto: FBI

I hele 11 år har den haltende, aggressive mannen, som FBI mener er rundt 207 centimeter, ifølge ABC News herjet i USA.

Mens han har stjålet store summer fra bankene, har han stukket av med opioider fra apotekene.

24. november slo han til mot United Community Bank i Etowah, og nå er det lokale politiet og FBI desperate etter å ta ham.

– Noen vet hvem dette er, sier Shelley Lynch i FBIs Charlotte-kontor i North Carolina.

Må bøye seg i banken

FBI mistenker at har ranet til sammen 16 banker og apoteker siden 2009 i delstatene South Carolina og Tennessee.

Forrige uke dukket den høyreiste bankraneren opp i North Carolina.

Under ranene sine, er «Too Tall Bandit» alltid iført skrekkmasker.

Siden han er så høy, viser overvåkningsvideoer hvordan han stadig må bøye seg for å karre til seg kontanter.

– Vi bare håper at noen kan gi oss tipset vi trenger for å identifisere ham før noen blir skadet, sier Lynch.

Halter og truer

FBI har nå frigjort overvåkningsvideoer fra flere av ranene, hvor man ser hvordan han stormer mot skranken og truer de ansatte med våpen.

– Det er noe distinktivt med måten han går på. Det ser ut som om han halter på høyre bein, sier hun.

I likhet med de andre ranene, har mannen, som FBI tror er i 40-årene, tatt seg inn i banken med en mørk pistol.

MED MASKE: Raneren er kjent for å ha på seg masker under sine brekk. Foto: FBI

Dusør hjelper ikke

Lynch forteller at selv om mannen er svært høy, er han spretten.

– Han kommer inn i banken, retter pistolen mot bankansatte, beordrer dem til å legge seg på bakken, og, i mange tilfeller, hopper han opp på skranken og går bak til tellemaskinen, sier hun.

Første gang «Too Tall Bandit» slo til, var i First Bank i Brevard i North Carolina i 2009. Siden da har han slått til en rekke ganger.

Etter en rekke bank- og apotekran i 2018, utlovde FBI en dusør på 15.000 dollar, altså om lag 130.000 kroner, for tips som kunne føre til en arrestasjon av mannen.

De har foreløpig ikke klart å finne han.

Sint og forkledd

Under samtlige ran har han ifølge FBI oppført seg svært aggressivt og har en mørk stemme.

– Han er svært aggressiv, er tungt forkledd og dukker opp med våpen hver gang, sier Lynch.

– Kanskje noen i publikum kjenner noen som er så høy, har en mørk stemme, og er halt.

Lynch sier at det er underlig at «Too Tall Bandit» har vært borte i to år, og hun har en teori om at han kan ha sittet i fengsel disse to årene.