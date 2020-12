Slår ned på konspirasjonsteorier: – Folk må ha tillit til at vi er åpne

På en pressekonferanse fredag opplyste myndighetene om hvordan koronavaksinasjonen vil fungere i praksis i Norge.

De første dosene vil være tilgjengelige i Norge etter nyttår og det ventes at vi vil få tilgang til 2,5 millioner doser første kvartal.

De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.

Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket og helseminister Bent Høie (H) benyttet pressekonferansen til å adressere alle som er skeptiske til vaksinasjon, som er bekymret for at godkjenningen skjer for raskt eller som tror på konspirasjonsteorier som florere om vaksinen.

– En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større en risikoen. Målet er alltid at befolkningens skal få vaksinebeskyttelsen de trenger uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger, sier han.

Lover åpenhet

Håga forteller at det er en hel del vi ikke kommer til å vite om vaksinen på godkjenningstidspunktet. Derfor vil studiene fortsette etter en midlertidig godkjenning.

Han sier at han ønsker svar på følgende spørsmål:

– Hvordan er effekten til vaksinen innenfor de prioriterte risikogruppene, spesielt eldre? Hvis du blir syk hvis du har tatt vaksinen, blir det et lettere sykdomsforløp? Hindrer vaksinen at du smitter andre? Ser vi noen sjeldne bivirkninger vaksinen kan forårsake? Det er ikke sikkert dokumentasjonen vil kunne gi fullgode svar på dette nå, sier direktøren.

Han understreker at Legemiddelverket vil overvåke vaksinen nøye. I tillegg lover han befolkningen full åpenhet om hvilke eventuelle bivirkninger vaksinen kan gi.

– Folk må ha tillitt til at vi er åpne om det vi vet og det vi ikke vet. Vi skal være åpne og bivirkningene som blir rapport også etter vaksinering, sier Hågå.

Skal bekjempe desinformasjon

Under pressekonferansen fredag fortalte helseminister Bent Høie (H) om konspirasjonsteoriene som florerer om kommende koronavaksiner på sosiale medier som Facebook, og hva regjeringens plan for å bekjempe dett er:

– Vår overordnede plan er den beste medisinen mot desinformasjon er informasjon. Det er det enkle svaret. Vi kommer til å være åpne om det vi vet. Det er det viktigste vi kan gjør om feilinformasjon og mangelfull informasjon.

– Vi har også en generell oppfordring til folk om at de er bevisst på hvilken type informasjon en selv deler på Facebook, og er kritisk til det en selv deler, slik at en ikke sprer feilinformasjon.

Halvparten av helsepersonell sier ja

Høie ble også spurt om hva regjeringens plan for de som ikke ønsker å ta en vaksine, deriblant helsepersonell, er.

– Vaksinering er frivillig. Vår oppgave er å gi så god informasjon at folk kan ta egne avgjørelser. Basert på egen erfaring fra andre vaksinasjonsprogrammer kommer nok til å vaksinere seg, sier han.

Litt over halvparten (52,3 prosent) av respondentene i en fersk undersøkelse av medlemmene til Norsk Sykepleierforbund svarte at de ønsker å ta en koronavaksine om de først får tilbud om å ta dem. Samtidig svarer 37,2 prosent at de er usikre og 10,6 prosent nei.