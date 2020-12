Slik skal de gjennomføre vaksineringen

Det vil ikke være nødvendig å ringe fastlegen for å sikre seg en vaksine når den ankommer Norge, sier helsemyndighetene.

Allerede ved nyttår kan EU-samarbeidet Norge er en del av ha godkjent en vaksine.

Helseminister Bent Høie sa fredag på en pressekonferanse at Norge da i første kvartal 2020 kan motta hele 2,5 millioner vaksiner, avhengig av hvor mange vaksiner som blir godkjent.

I og med at vaksinene trenger to doser, vil det bety at 1,25 millioner nordmenn kan vaksineres i første kvartal.

Dermed begynner kappløpet for å effektivt distribuere vaksinene til alle kriker og kroker i landet.

Trenger ikke kjøpe inn superfrysere

Først i køen når vaksinen er klar står de eldre som har størst risiko for alvorlig sykdomsforløp. Helseminister Bent Høie opplyste at det derfor vil bli en fordeling blant kommunene basert på hvor mange eldre kommunen har.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for koronavaksinasjonsprogrammet. Instituttet arbeider nå med en plan for distribusjon av vaksinene og organisering av vaksinasjon.

Den endelige planen er ikke klar, men flere detaljer ble kjent fredag.

En utfordring er at vaksinen kan kreve å bli lagret på minus 70 grader.

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm opplyste at den mest effektive løsningen vil være å distribuere dvaksinenn direkte til sentre i landet, der den blir lagret. Deretter vil den distribueres til kommunene fra disse sentrene.

Når vaksinen ankommer kommunen kan den deretter ligge i kjøleskapstemperatur noen dager før de blir tatt i bruk. Det tåler vaksinen i noen dager.

Dermed trenger ikke kommunene kjøpe inn ultrafrysere, som kan lagre vaksiner på minus 70 grader celsius.

– I tillegg vil vi sende ut en håndbok til kommunene i neste uke, med detaljert informasjon om hvordan dette skal håndteres, sa Bukholm.

Trenger ikke kontakte legen

Mange har allerede begynt å ringe sin fastlege for å sikre seg plass i vaksinekøen. Det blir ikke nødvendig, opplyser helseminister Bent Høie fredag.

Hver enkelt trenger ikke ta kontakt med fastlegen nå om vaksine. De som prioriteres i første runde vil bli kontaktet. Det vil komme informasjon hvis det blir aktuelt å be folk melde seg til vaksinering.

– Det vil det komme informasjon om det vil bli å be folk om å melde seg selv til vaksinering, sa Bukholm.

Ifølge Høie er det fortsatt en del konkrete ting som må avklares.

– I neste uke vil FHI har utstrakt møte- og forankringsarbeid med dem som er sterkest involvert i gjennomføringen av programmet, som for eksempel kommunene.