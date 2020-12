Lettet over at mesterskapet i USA er avlyst

Det norske freeskilandslaget har et sterkt lag denne sesongen og det beviste de under verdenscupåpningen i slutten av november i Stubai i Østerrike.



Tre nordmenn endte med en pallplassering. Johanne Killi (23) og Christian Nummedal (25) tok hver sin andreplass, mens Ferdinand Dahl (22) havnet på en tredjeplass.

– Det var en deilig start. Det er skikkelig godt å vite at alt vi har gjort før sesongen har fungert. Det at vi ble tre nordmenn på pallen er skikkelig kult, sier Nummedal.

TRE PALLPLASSER: Det norske freeskilandslaget hadde en av sine sterkeste sesonigåpninger i verdenscupen med tre pallplasser. Foto: Christoffer Scach, Freeskilandslaget

Se hele intervjuet øverst i saken!

Et sterkt landslag

Nå er freeskilandslaget tilbake i Norge og ferdig i karantene.

Fredag gjestet Killi og Nummedal God morgen Norge for å fortelle om de gode prestasjonene.

Johanne Killi er den i Norge med flest medaljer i X-games med syv totalt. Christian Nummedal har tidligere vunnet verdenscupen sammenlagt i Big Air.

Killi har ikke hatt en optimal oppladning på sesongen. Hun er derfor kjempefornøyd med å lande på pallen i sesongåpningen.

– Jeg har slitt en del med litt fall og hatt noen småvondter her og der. Da har jeg måtte stått over en del kjøring før konkurranser, men jeg klarte å lande det jeg ville, forteller hun.

Det har trolig aldri før vært så mange nordmenn i en finale og de to landslagsutøverne er glade for å se at det er så mange sterkere freeskiere på landslaget.

Stengte ned før verdenscupen

Verdenscupåpningen i Østerrike var 21.november, men like før konkurransen skulle holdes i Østerrike stengte landet ned. Her var det gjort unntak for toppidretten.

– Vi fikk strenge retningslinjer fra landslaget og fulgte dem, forteller Killi.

KORONATEST: Utøverne testet seg flere ganger under oppholdet i Østerrike. Da de kom hjem til Norge var de i karantene Foto: Privat

Laget, som til vanlig reiser som en gjeng, ble nå delt inn i to og to. De tok mange koronatester under oppholdet.

– Jeg følte det gikk fint. Vi hadde bra folk rundt oss og fikk det godt tilrettelagt. Det er likevel spesielt når hele gjengen blir delt opp. Vi kunne ikke være i samme rom, men jeg synes vi løste det bra, sier Nummedal.

Hjem til jul

I desember skulle de egentlig deltatt i et mesterskap i Colorado i USA. Det er avlyst. Noe begge to er lettet over at det ikke blir flere konkurranser nå før jul.



– Jeg ble glad da mesterskapet ble avlyst. Jeg vil ikke sitte i karatene i jula, sier Killi.

Hun skal hjem til jul på Dombås og feire julen sammen med sine foreldre og søstre. Nummedal er enig med landslagskompisen sin og ser frem til julefeiringen sammen med familien sin i Hakadal.

GLEDER SEG TIL JUL: Selv om de kunne ønske det var flere konkurranser går smittevern først. Derfor er Killi og Nummedal letter over at mesterskapet i USA nå i desember ble avlyst. Foto: God morgen Norge.

Denne uka var hele landslaget ferdig i karantene etter de kom hjem fra Østerrike i november.

– Man vil jo konkurrere og vise seg frem, men akkurat nå passer det det dårlig å reise til USA og konkurrere. Skulle man teste positivt og måtte feire jul alene i en bunker i Colorado, står ikke så høyt på lista mi akkurat nå, sier Nummedal.

At andre norske idrettsutøvere velger å reise hjem fra konkurranser har Killi og Nummedal full respekt for.

– Jeg har hørt mye om yngre folk som har fått dette og som merker det mye på helsa. Jeg er redd for å få det selv da man ikke vet hvordan man reagerer på viruset, sier hun.