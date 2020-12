Nordmann samarbeider med Dalglish om ny tilskuer-løsning: – Det viktigste er folks velferd

Selv om noen heldige supportere fikk returnere til Premier League-sirkuset allerede i helgen, jobbes det stadig med løsninger for å få enda flere på kamp. Nå håper en mesterhjerne fra Manchester, en gudbrandsdøl og Sir Kenny Dalglish at de har svaret.

Unison fortvilelse, allsang og jubelbrøl fra tusenvis av mennesker. Alt virker å tilhøre fortiden. I nesten ni måneder har tribunene i England stått tomme, men har har fansen endelig begynt å vende tilbake. Hvor mange som får tilgang til å følge sine favoritter fra tribuneplass er avhengig av smittetrykket i det aktuelle området der idrettsarrangementet finner sted. Der smitten er lav kan 4000 fans slippe inn.

– Om man er fotballfan eller ei, det viktigste er folks velferd. Fotballen er åpenbart mye bedre når det er tusenvis av fans på tribunen. Det skaper en atmosfære. Å se en fotballkamp handler om så mye mer enn kampen, det handler om å være sammen, sier Liverpool-legenden Sir Kenny Dalglish til TV 2.

69-åringen fra distriktet Dalmarnock i Skottland møter TV 2 på Titanic Hotel, som ligger på Stanley Dock i Liverpool, bare en fem minutters kjøretur fra sentrum. Skotten er en av få heldige som har fått slippe inn på Anfield, selv under lockdown, men i savnet etter fans har han inngått et samarbeid med blant andre Jonny Tungen fra Vinstra i Gudbrandsdalen.

– Jeg har jobbet med flere europeiske klubber og spesielt Liverpool, og da vi måtte finne en vi visste at folk stoler på, så var det enkelt å spørre Kenny. Han har genuint interesse for dette og han er en mann for folket. Han jobber for samfunnet, forklarer Tungen.

FOTBALLNERD: Jonny Tungen har jobbet med fotball stort sett hele livet. Han innrømmer at savnet etter fulle tribuner begynner å ta på. Foto: Privat

Helse-app på fotballkamp

Tungen, som i utgangspunktet jobber med utvikling av ungdomsakademier for VR Sports Group har, i samarbeid med blant andre VST Enterprises i Manchester, utviklet en app som skal gi flere mennesker muligheten til å reise på fotballkamp.

– Det bygges rundt et medisinsk helsepass, som har navnet V-Health Passport. Det var egentlig tenkt som et globalt helsekort, men vi så at dersom vi laget det som heter et GDPR-kompatibelt helsekort, det vil si at personvern og persondata er ivaretatt, kunne vi kombinere kampbillett og korona-testing. På den måten kan man dokumentere at man er fri for korona eller at man har antistoffer i kroppen, som igjen gjør det mulig å komme inn på stadioner, forklarer 50-åringen.

– På vår plattform kan de finne sitt nærmeste helsesenter der de kan teste seg og få resultatet registrert i appen, deretter kan de vise dette fram når de kommer til stadion, legger Louis-James Davis til.

32-åringen er hjernen bak milliardselskapet VST Enterprises i Manchester, et selskap som spesialiserer seg innenfor cyber-teknologi.

HJERNEN: Louis-James Davis er selve hjernen bak prosjektet. Engelskmannen tror de har funnet en løsning for framtiden. Foto: Olof Andersson

– Hvor snart håper dere at dette systemet er på plass i Premier League?

– Vi er i dialog med den britiske regjeringen og flere fotballklubber. Om nok klubber blir med på dette prosjektet, vil regjeringen støtte forslaget. Jeg håper vi kan teste det noen steder allerede i helgen, men trolig ser vi det skikkelig i bruk først i januar, forklarer Davis.

Konseptet til Davis og Tungen ble lansert i Storbritannia for snart en måned siden, og de har gjennomført flere tester. Målet er at løsningen kan benyttes innenfor flere sektorer.

– Ja, absolutt. Blant annet så brukes denne løsningen ukentlig av 15 000 anleggsfolk ved gigantprosjektet Kings Cross i London. Vi har kjørt testprosjekter innenfor bygg og anlegg, offentlig transport, produksjonsindustri og reiser med stort hell – og vi har konkrete samtaler med myndigheter og private aktører over hele verden, forklarer Tungen.

Etter to «lockdowns» og utallige restriksjoner er det et stadig økende ønske fra den britiske regjeringen at så mange som mulig tester seg for koronaviruset. Tungen er overbevist om at deres arbeid kan bidra til at flere velger å gjøre nettopp det.

– Sånn som vi ser på det, er dette i ferd med å bli et insitament for at folk skal velge å bli testet. Myndighetene ønsker at folk skal teste seg, og da en test som beviser at du er koronafri kan gi adgang til en fotballkamp, kan det føre til at flere i lokalbefolkningen velger å ta den testen, mener Tungen.

Dalglish-støtte

Liverpool og Everton er blant Premier League-klubbene som har stilt seg positive til å teste den nye helse-plattformen. Med Merseyside-lagene om bord ble det også naturlig for Tungen og Davis å finne en samarbeidspartner i den fotballgale byen. Det ble altså ingen ringere enn Liverpool-legenden Sir Kenny Dalglish.

– Det var naturlig for meg å spørre Kenny om han ville være vår ambassadør da vi skulle lansere dette konseptet. Med Kenny har vi en som kan åpne de riktige dørene, samt at han har den nødvendige integriteten og kredibiliteten ved lansering av en slik løsning for folket. Han er det vi på god døl kaller «hel ved», ler Tungen.

Dalglish er kjent for sitt engasjement for lokalbefolkningen i Nord-England. Etter Hillsborough-tragedien i 1989 sørget han blant annet for at Liverpool var representert i bisettelsen til alle de 96 ofrene fra tribuneulykken. I 2018 ble han også slått til ridder av dronning Elizabeth II for sin tjeneste innen fotball og sitt veldedighetsarbeid. Nå ønsker han å hjelpe på ny, men er klar på at menneskene kommer først.

– Uansett hvor mange som kommer inn handler alt om å sørge for at ingen reiser fra en fotballkamp med koronaviruset, sier Liverpool-legenden, som samtidig mener det er viktig å prøve å søke løsninger i det som har vært en vanskelig tid for mange.

– De spurte om jeg ønsket å hjelpe og de viste meg hvordan dette helsepasset fungerte. Jeg er ikke kjempeflink med teknologi, men det virket så enkelt da de forklarte det til meg. Jeg kan ikke skjønne hvordan dette ikke skal virke, sier Dalglish, og fortsetter:

– Det er en forsikring at du kan teste deg og bevise at du er negativ. Jeg tror ikke vi trenger noe mer enn det. Det enkle er ofte det beste, smiler han.

Mannen som har vært både spiller og trener for Liverpool håper at dette kan bidra til at flere får plass på tribunene. Han innrømmer samtidig at han har savnet å høre «You'll Never Walk Alone» på et fullsatt Anfield.

– Selv om det ikke er noen der, er det fortsatt en spesiell sang som betyr mye for mange. Det er selvfølgelig bedre når flere er der og synger, selv om det alltid er mye følelser rundt den sangen.

– Synger du også?

– Jeg kan ikke synge, så det er bra jeg har maske på sånn at ingen kan se meg. Jeg er nesten tonedøv, så jeg mimer, ler Dalglish.